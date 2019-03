Con decenas de stands comenzó la Feria de los Artesanos

En el marco del Día del Artesano que se celebró el 19 de marzo, arrancó ayer la Feria de los Artesanos en la plaza Cabral, que se realizará hasta mañana, con el despliegue de unos 50 estands. Además, estarán presentes emprendedores que forman parte del programa Ciudad del Diseño y hay puestos de comidas y de cerveza artesanal.

La plaza Cabral se transformó ayer en una gran feria con la celebración de los artesanos que se congregaron para exponer y vender sus productos, y durante la recorrida que realizó El Litoral se pudo observar que en los puestos los vecinos pueden encontrar productos muy variados, por lo que el evento se extendió a otros sectores emprendedores y también implicó la participación de estands gastronómicos y de cervezas artesanales, no solo de Capital sino también de diferentes localidades del interior de la provincia.

En este aspecto, la directora de Desarrollo de Productos, Silvina Ferrari, comentó a El Litoral que “contamos con más de 70 estands, entre los cuales se encuentran los orfebres de muchas localidades de la provincia y de Capital, emprendedores que forman parte de Ciudad de Diseño, como también se cuenta con puestos gastronómicos, de tragos y de cerveza artesanal”.

En lo que respecta a la forma de pago de los productos que se estarán comercializando hasta mañana a la noche en la plaza Cabral, Ferrari dijo que “tenemos todas las opciones de pagos, puede ser en efectivo, con tarjeta de débito y crédito”.

Cabe señalar que durante la recorrida por el predio y al consultar algunos precios se puede señalar que estos varían en relación al puesto que se visite, el producto y en especial el trabajo que demandó la elaboración o confección del mismo.

Y en este contexto, donde no todos participaron, ya que los artesanos de Punta Tacuara no estaban de acuerdo con que el evento se hiciera en la plaza Cabral, ya que ellos cuentan con un paseo propio, Ferrari indicó que “todos estaban invitados y contamos con artesanos de la costanera y elegimos este lugar porque hay mucho tránsito, en especial de 9 a 11 y después de las 16, lo que va a permitir que los participantes puedan vender sus productos”.

Por último, Silvina Ferrari sostuvo que “es una gran evento que sirve para resaltar la labor del artesano, e invitamos a todos los vecinos al gran cierre de la feria que será el sábado (mañana) y comenzará a partir de las 20.30, con la actuación del grupo de cumbia Volcán”.