Semana Santa, a mediados de abril

Faltan tres fines de semana para Semana Santa. Los feriados correspondientes de este año serán los días 18 y 19 de abril. Así lo determinó el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el 18 de abril es Jueves Santo, día no laborable y el 19, Viernes Santo, es feriado inamovible.

Cabe destacar que la fecha determinada no es al azar ya que la razón se debe a que Semana Santa es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. La misma se fija siguiendo el año litúrgico, que se rige por los ciclos lunares. Así, la Pascua se celebra siempre después de la primera luna llena tras el inicio del otoño en el hemisferio sur.

Será el segundo fin de semana extra largo del año ya que el primero fue el del Carnaval en febrero. Si bien hubo otro feriado, el de hoy (24 de marzo) al caer domingo y no ser movible, no se pudo disfrutar de días de descanso. Esta fecha es muy esperada por católicos y no católicos por los días no laborables.