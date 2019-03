Centurión se manifestó contento, pero con los pies sobre la tierra

Curupay, tricampeón del fútbol capitalino, finalizó su participación en la ronda clasificatoria del torneo Regional Federal Amateur como puntero e invicto de la zona 3 de la región Litoral Norte, tras vencer el domingo a Mandiyú 2 a 0.

El equipo Maderero ya había logrado el pasaporte a la fase eliminatoria una fecha atrás, pero el triunfo ante el Albo le permitió terminar en la cima del grupo, conservando su invicto en ocho juegos disputados, con cuatro partidos ganados y otros tantos empatados.

Finalizado el partido frente al Albo, el técnico de Curupay, Domingo Centurión, expresó que “pasar a la siguiente fase fue el objetivo que nos trazamos antes del comienzo del campeonato”.

El DT se manifestó “contento por el triunfo que nos permitió terminar punteros e invictos”, destacando que se dio “ante este grupo de chicos que jugó un gran partido, que tuvo un crecimiento extraordinario, y que nos dio mucho trabajo”, elogiando al conjunto rival.

El Maderero jugó prácticamente todo el encuentro con un hombre menos, a raíz de la expulsión de Marco Giménez, quien minutos antes convirtió el gol de la apertura. “Es nuestra falla, porque lo hablamos antes del partido que teníamos que tener cuidado con las protestas y la pierna fuerte, porque ya estábamos clasificados”, explicó.

Centurión consideró que “la expulsión nos modificó todo. Tuvimos que cambiar de esquema y empezar de nuevo. Los muchachos tuvieron que hacer un esfuerzo extra porque Mandiyú esta vez tuvo resto y corrió todo el partido”.

Consultado si la buena campaña realizada en la primera fase los puede favorecer, “Mingo”, como se lo conoce en el ambiente al técnico, consideró que “la motivación puede ser en este caso dañina, nos puede jugar en contra”.

En tal sentido, Centurión señaló que “en la semana tenemos que empezar otra pretemporada si se quiere, con la mentalidad que no ganamos nada todavía, y que empezamos a barajar y dar de nuevo”.

“Vamos a tener que mejorar en muchos aspectos para esta segunda fase. Hay cosas que se nos están pasando y que más adelante, ante equipos más experimentados, nos puede jugar una mala pasada. Es una fase donde no hay lugar para las equivocaciones, porque una desatención, o una pelota parada, por caso, te pueden dejar afuera. No niego, estamos contentos, pero tengo los pies sobre la tierra, y sé que tenemos muchas cosas que mejorar”, finalizó Centurión.