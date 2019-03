La industria pyme registró una baja de 6% en febrero

La industria pyme cayó en febrero un 6,1% respecto al mismo mes del año pasado y un 4,2% en relación a enero, por lo que registró una baja por décimo mes consecutivo, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

“La caída sigue siendo profunda, pero muestra una pequeña desaceleración. Además, subió a 58,9% el uso de la capacidad instalada y a 33,1% la proporción de empresas en alza. Si bien todo es poco, y los niveles de actividad son muy bajos, esas leves mejorías podrían indicar que el fondo de la caída ya se encontró, aunque todavía no alcanzan para marcar un cambio de tendencia”, precisó la Came.

Pese a la baja, hubo algunos datos que mostraron leves mejorías. Uno es la cantidad de industrias en alza en la comparación anual, que, si bien siguen siendo pocas, pasaron de 27,5% en enero a 33,1% en febrero. La proporción en baja fue, en tanto, del 52,8%, un porcentaje elevado, pero 4,2 puntos menor al 57% de enero.