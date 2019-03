Charlas informativas

El pasado viernes se realizaron dos charlas sobre el cambio de estrategia para el control de la garrapata y las nuevas zonas que pasarán de erradicación a control. Las charlas tuvieron lugar en las localidades de Perugorría y Goya, respectivamente, donde técnicos de las instituciones que integran la Coprosa explicaron los alcances del plan.

En declaraciones radiales, el secretario de la Sociedad Rural de Goya, Pablo Sánchez, explicó que Viernes reunión sobre el cambio de estrategia en manejo de garrapata. “Concretamente lo que dejaría de exigirse es la erradicación en la zona. Eso no implica que se exija todo lo contrario. Acá lo que se plantea con esta norma es que cada productor desarrolle dentro de su establecimiento, las estrategias que considere más apropiadas para su explotación. Deja de ser una exigencia para el productor tener el establecimiento limpio”.

Sobre las reacciones de los productores, el productor goyano comentó que “seguramente va a haber múltiples reacciones, ya que la garrapata siempre generó discusiones. Hay productores a favor, otros en contra, y otros que están en el medio”, explicó. Y en este sentido, durante el fin de semana se vieron en redes sociales distintos tipos de opiniones de productores que se encuentran en esas zonas.

Sobre la reunión, Sánchez explicó que “estuvieron técnicos del Inta y la Facultad de Veterinarias de la Unne, que expusieron lo que a su criterio serían las pérdidas que ocasiona el parásito. Por eso hablaron de la importancia de la preinmunización, para generar anticuerpos contra el complejo de tristeza. Y también hicieron mención de la importancia de controlar a la garrapata, no que esto sea un descontrol”.

Sánchez también detalló un punto importante dentro de la resolución que la Coprosa elevó al Senasa para el corrimiento de la frontera sanitaria, y que tiene que ver con los movimientos: “Va a haber una diferencia con la zona de control, donde los movimientos son libres. En la resolución consta que por un tiempo prudencial, los movimientos de hacienda que vayan a ingresar a la nueva zona de control, lo deben hacer limpios. Y también el movimiento intrazona debe ser con hacienda limpia”, explicó el secretario y ex presidente de la SRG.