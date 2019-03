Facebook lanza en Argentina su servicio de citas online

La nueva función comenzará a aparecer hoy en Argentina y quienes quieran comenzar a utilizarla deberán tener la versión más reciente de la app de Facebook, luego ir al menú "Más" y buscar el símbolo con forma de corazón en la lista "Explorar".

A partir de allí podrán crear su perfil con fotos, preferencias y el requisito excluyente de brindar "el nombre y edad real, que deberá ser superior a 18 años", detalló Charmaine Hung, gerente de Producto para Facebook Dating, al hablar con esta agencia.

En caso de que la persona no quiera crear el perfil manualmente desde cero, con un solo toque la red social le brindará sugerencias de fotos e información para hacerlo de forma automática, si el usuario así lo elige.

Una vez creado el perfil, para iniciar una conversación con alguien se deberá hace clic en "Interesado" y eso habilitará enviar un único mensaje.

Una vez que la persona responda, se podrá continuar la conversación a través de mensajes de texto, dado que "no se pueden enviar links, pagos, fotos ni videos para evitar situaciones de acoso o abuso", subrayó Hung.

"Estamos muy contentos de estar en Argentina para este lanzamiento que será en paralelo con México, y se trata de la segunda ronda de países donde lo hacemos", agregó Hung sobre este servicio que ya está disponible en Canadá, Colombia y Tailandia.

La directiva, que estuvo en las oficinas de la red social en la Ciudad de Buenos Aires, especificó que "Facebook Dating se comenzará a lanzar gradualmente a partir de hoy para usuarios de iOS y Android en Argentina y México".

"Las personas que quieran estar en el servicio de citas de Facebook se van a tener que registrar voluntariamente, no es que van a aparecer ahí accidentalmente ni tampoco Facebook lo va a hacer por ellas", aclaró.

También especificó que "no es que uno se va a encontrar con su hermano o tío" dentro de la función de citas, sino que serán perfiles "fuera de sus listas de amigos" o "de amigos de amigos", una opción que también se puede desactivar.

Asimismo, el perfil de Facebook "no es visible" en la función Dating y tampoco aparecerá nada sobre las interacciones que uno haga en el servicio de citas en su página de inicio de Facebook.

"Dentro de Dating, solo las personas sugeridas y aquellas a quienes vos le apareces como sugerido, podrán ver tu perfil", detalló Hung, y agregó que "los amigos actuales de Facebook y cualquier persona que uno haya bloqueado en esa red no aparecerá como sugerida".

También está la posibilidad de editar los controles de privacidad para que a uno solo lo "puedan ver personas con las que no tiene ningún amigo en común", así como también reportar o bloquear a alguien que no se esté comportando de una forma adecuada.

Las sugerencias de los potenciales candidatos que le aparecerán a las personas están basadas en sus preferencias, intereses y acciones en Facebook, indicó Hung, y también detalló una función exclusiva sobre eventos.

Se podrá seleccionar "habilitar 'Eventos' y 'Grupos' para ver a otros perfiles que usan Dating (y que también habilitaron esta opción)", y encontrarlos en festivales de música o eventos deportivos a los que hayan puesto "asistiré" dentro de la red, ejemplificó Hung.

Como parte de las herramientas de seguridad, también dijo que las personas "podrán elegir compartir sus planes y ubicación en vivo con amigos o familia en Facebook para cada cita directamente a través de Dating, vía Messenger".