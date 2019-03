La Caja Municipal, en el ojo de la tormenta

“El Intendente habló del desorden administrativo y financiero y por ello se avanzó con todas las denuncias para que respondan lo que hicieron”, dijo el edil radical Alfredo Vallejos a la prensa tras la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En su mensaje de inauguración del período, Eduardo Tassano anunció que denunciaron administrativa y penalmente ante la Justicia por el “desfalco” de la Caja Municipal de Préstamos. De acuerdo con lo señalado por el Jefe comunal, la deuda es de unos 170 millones de pesos.

“Quiero anunciarles que esta situación nos obligó a acudir a la Justicia para que los responsables rindan cuentas en lo administrativo y en lo penal, por el desmanejo y desfalco financiero al que sometieron a esta institución de los trabajadores municipales”, expresó Tassano en su discurso de apertura. Fue uno de los pasajes más críticos.

“Nosotros cuando entregamos la Caja Municipal tenía deudas, pero también había acreencias y capital, esta se había capitalizado, las cuales eran previsibles”, dijo el ex presidente del Concejo Deliberante, José Salinas. “El Departamento Ejecutivo (actual) o no sabe sacar cuentas o simplemente saca provecho de la situación para mostrar números que no son para nada ajustables a la realidad”, expresó el peronista a El Litoral. “Dicen que acudieron a la Justicia y, sin embargo, en la Justicia no hubo nada”, señaló el ex titular del cuerpo.