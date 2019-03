En el arranque de la fecha, Curupay y Boca dejaron puntos en el camino

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, y tanto Curupay como Boca Unidos detuvieron su andar ideal: el Maderero cayó en cancha de Sportivo Corrientes frente a Mburucuyá, en tanto que el Aurirrojo repartió puntos en su estadio frente a Libertad.

El tricampeón Curupay perdió después de varios meses, cayó por 1 a 0 frente a Mburucuyá. El Chacarero se impuso con gol de Pablo Sandoval a los 33 minutos del primer tiempo, tras recibir la pelota en el corazón del área y sentenciar con potente disparo al golero Brian Aranda.

Curupay tuvo la chance de rescatar al menos un empate, pero el arquero Sergio Todone le tapó un penal a Antonio Báez a los 32 minutos del complemento.

Por su parte, Boca Unidos empató como local 2 a 2 y quedó como único líder (aún debe jugar Cambá Cuá).

Facundo Benítez y Gonzalo Barboza adelantaron al Aurirrojo en la primera parte. En el segundo tiempo con un doblete de Esteban Velázquez se lo igualó el Decano.

Además, en el inicio de la cuarta fecha se registraron estos resultados: San Marcos 0-Lipton 2; San Jorge 5-Deportivo Mandiyú 1 (ambos en cacha de Huracán Corrientes); Invico 0-Rivadavia 0 (en el estadio de Lipton).

Ascenso

Ayer también se jugaron algunos cotejos por la tercera fecha de la B, que se completará hoy.

Independiente goleó a Barrio Quilmes por 6 a 3 en cacha de Lipton. Sportivo Corrientes, en su estadio, venció 4 a 2 a Villa Raquel. Además, en San Luis del Palmar, empataron 2 a 2 Juventud Naciente y Yaguareté.

La tercera jornada del ascenso se completará hoy con los siguientes partidos:

Cancha de Alvear: 14.30 Dr. Montaña vs. Soberanía (1° B); 16.30 Alumni vs. Robinson (1° B).

Cancha de Sportivo Corrientes: 14.30 Sacachispas vs. Alvear (1° B); 16.30 Talleres vs. Defensores de Torino (1° B).