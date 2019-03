Curupay no se rindió, empató sobre el cierre y sigue liderando

En un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona 3 Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur, ayer en cancha de Huracán Corrientes, Curupay y Ferroviario empataron 2 a 2 y, de esta manera, no hubo alteraciones en la primera colocación del grupo, que sigue perteneciendo al Maderero.

Por segundo fin de semana consecutivo al Tren Verde le amargaron la jornada sobre el final. Esta vez fue Curupay, gracias al gol convertido por Darío Romero, que le dio la igualdad y le permitió seguir como único puntero e invicto.

Ferroviario se mostró dominante en el inicio, ya que sometió al Maderero a una presión difícil de sostener y el local sin claridad en el manejo de la pelota pierde su imagen de buen equipo y se diluye.

A los 5 minutos, el Verdolaga alcanzó la apertura del marcador gracias al gol de Guillermo Barreto de penal, quien remató fuerte a la izquierda del arquero Brian Aranda. Un minuto antes, Daniel Gomez le cometió una infracción dentro del área del Maderero a German Strillevsky.

El Tren Verde tuvo el primer tiempo a su disposición, pero no estuvo fino a la hora de cerrar las jugadas. En una acción casi sobre el cierre, Barreto encontró una pelota en el área local y remató con potencia, pero Aranda despejó al tiro de esquina.

Aún siendo mejor la visita, Curupay dispuso de una clara oportunidad en el primer tiempo con un cabezazo de José Fernández que se fue apenas desviado.

En la segunda parte el juego cambió, se presentó mucho más abierto y Ferroviario desaprovechó un par de ocasiones en los primeros minutos (un tiro desviado de Francisco De Souza y un remate de Strillevsky que por poco sorprendió a Aranda).

Curupay fue más práctico, se valió de un entrevero a metros de la medialuna del área Verdolaga, y entonces Gustavo Benítez Fernández, con un disparo abajo a un rincón, empató a los 17 minutos.

Nicolás Ferreira quedó marcado por ese gol y a los 34 minutos recuperó un balón en mediocampo, recorrió un largo trecho, levantó la cabeza y, al no tener compañeros libres, le dio fuerte al arco: la pelota cruzó entre varias piernas y dejó sin chances a Aranda que tapado no pudo hacer nada.

Ferroviario tomaba la ventaja en el marcador y parecía que tenía el triunfo y la punta en los bolsillos, haciendo méritos para conseguirlo.

Pero a los 47 minutos en un rápido contragolpe, que tomó a toda la visita en retroceso, Darío Romero metió un derechazo inalcanzable para Cristian Mazzón, que le dio la igualdad y el liderazgo a un Curupay que nunca arrojó la toalla.