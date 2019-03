Tras ganar el corso, Sapucay presentará la Mansión de Invierno en Empedrado

La comparsa Sapucay, que se consagró nuevamente campeona del carnaval de Corrientes, y que este año presentó el tema Mansión de Invierno, se presentará este sábado en Empedrado.

La agrupación se presentará a las 23 frente al Municipio, donde brindará un espectáculo para los empedradeños. Consultado al respecto, el intendente José Cheme comentó a El Litoral que “hay mucha expectativa en la gente de poder ver lo que desarrolló Sapucay. Desde que comenzó el carnaval de Corrientes queríamos que vengan, pero no podían hacerlo porque estaban en competencia”, agregó.

En cuanto a lo programado para el sábado, dijo que “por nuestra parte estamos preparando reconocimientos y otras sorpresas, a modo de agradecimiento por el tema que eligieron y que nos pone orgullosos a los empedradeños, porque es parte de nuestra historia”. A la vez, anticipó que “el presidente de la comparsa me comentó que nos van a entregar algo, pero no me dio detalles, también sería una sorpresa”.

A través de su cuenta en Facebook, Cheme destacó: “Vení a celebrar el triunfo con esta espectacular puesta en escena y que todos podamos observar el despliegue y la historia de nuestra Mansión de Invierno”.