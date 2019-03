Revelan que Raúl Velaztiqui Duarte mintió en su llamada al 911

A poco de cumplirse dos semanas de la muerte de Natacha Jaitt, salieron a la luz los llamados al 911 de las personas que estuvieron con ella en Benavídez, donde la modelo y actriz fue hallada sin vida.

La primera comunicación pertenece a Gonzalo Rigoni, dueño del salón de fiesta Xanadú. “Necesito una ambulancia urgente. Hay una chica que se desmayó. Parece que no respira”, señala.

Más tarde, en otro llamado, reitera: “Pedí una ambulancia urgente hace rato. Se desmayó una amiga y no respira. Me parece que estaba con drogas o algo así”.

En tanto, una tercera comunicación pertenece a Raúl Velaztiqui Duarte. “Vine a buscar a una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira”, afirma y corta luego de que el operador le preguntara la edad de la mujer que necesitaba asistencia.

Se trata de otra mentira del empresario paraguayo, ya que él fue quien llevó hasta ese salón a la mediática para presuntamente cerrar una serie de eventos.