Demandarán a los padres de dos menores que incendiaron un colegio

Tras identificar que los responsables del incendio en la Escuela “República de Panamá” (Eest N° 7) de Lanús son menores de edad, el municipio de Lanús decidió demandar a sus padres con el objetivo de que sean ellos quienes respondan ante los daños materiales causados durante la madrugada del 23 de febrero.

Los pirómanos fueron reconocidos por el personal de la Seccional Lanús 3° de la Policía Bonaerense luego de analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Fue así como se estableció que uno de ellos es estudiante de esa institución.

“Es la primera vez que tomamos esta medida porque esto no se trató de un acto de vandalismo o de una travesura, sino de un hecho ilícito donde se arruinó un colegio y se dejó sin clases a cientos de chicos”, explicó a Infobae Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús.

Según las pericias de los bomberos voluntarios, el fuego que destruyó la biblioteca y tres aulas fue provocado de manera intencional ya que se encontró líquido inflamable en los espacios afectados.

Consultado sobre la responsabilidad de los padres de estos menores, Kravetz fue contundente: “Existe un deber de cuidado y vigilancia sobre los hijos. El hecho de que estos chicos estén caminando solos a las 12 de la noche con un bidón y prendiendo fuego un colegio demuestra que hay un incumplimiento claro del deber, que le provocó un enorme daño al Municipio y los vecinos”.

El establecimiento de Valentín Alsina, al que concurren 457 alumnos, terminó con daños en el 50% de su edificio y no es la primera vez que recibe un ataque. Esa misma semana ya había sido incendiado y asaltado. Debido a este siniestro, los alumnos aún no pudieron comenzar las clases y se estima que el dinero que necesita para realizar las refacciones asciende al medio millón de pesos.

Los menores que provocaron el incendio -de 14 y 15 años- viven en el municipio vecino de Avellaneda, en el límite con Lanús.