A pura música y festejo, cerró otra multitudinaria edición del Tekoverano

En otra jornada multitudinaria en el predio de costanera Sur, cerró anoche la octava edición del Tekoverano en la ciudad. Las actividades que habían iniciado el viernes tuvieron su cierre a pura música y con un importante marco de público. A pesar de que las condiciones del tiempo amenazaron temprano con complicar la fiesta, por la tarde no hubo sobresaltos y el lugar se fue colmando con familias que disfrutaron de diversos espectáculos en vivo.

Ya con el predio a pleno, se llevó a cabo la presentación de las postulantes y posteriormente se eligió a la embajadora del evento. Las jóvenes de diferentes localidades de la provincia desfilaron por el escenario y estuvo presente también la representante saliente, ante el aplauso de la multitud que disfrutaba del evento que culminó anoche.

No faltó la música, con acordeones que hicieron sonar fuerte el chamamé y pusieron a bailar a muchos de los presentes. Hubo también parejas sobre el escenario que acompañaron el compás de los artistas cuando ya comenzaba a anochecer.

Después se inició la premiación del Tekomundialito, torneo de fútbol que se desarrolló durante estos tres días y que contó con la participación de 600 jugadores de diferentes localidades de Corrientes.

Se entregaron los reconocimientos, entre ellos el de Mejor Jugador de la copa. Luego, fue el turno de premiar a Caá Catí, que en esta edición se consagró de manera invicta en el certamen que se realiza habitualmente en el marco del Tekoverano, ganando por 3 a 1 el encuentro decisivo.

La jornada de festejo siguió en el predio de costanera Sur a la espera del gran cierre que llegaría más tarde. Con una multitud expectante, el broche de oro para esta octava edición del Tekoverano estuvo a cargo del popular cantante Lucas Sugo. El músico uruguayo interpretó varios de sus éxitos e hizo bailar a las miles de personas que colmaron el lugar.

De esta manera, culminó un nuevo evento de este tipo y, al mismo tiempo, se despidió de su predio habitual, ya que adelantaron que no se realizará más allí. Más allá de esto, aseguraron la continuidad del festival y la intención de que siga creciendo y visitando disferentes localidades de la provincia, además de Capital.

Daniel Cardozo, Carlos y los Foras, el grupo Acento, Angela Leiva y el cierre de anoche de Lucas Sugo fueron los números sobresalientes de esta edición, además de muchos otros artistas locales y de la región que actuaron en el escenario del Tekoverano ante miles de personas que se acercaron a disfrutar de la propuesta recreativa que ya lleva varios años. El evento, según expresaron, se encamina a convertirse en Fiesta Nacional.