ONG de personas con autismo busca la inclusión a partir de la difusión de sus derechos

Si bien en Corrientes existe una ley sobre autismo, la N° 5.809, en la actualidad no hay un registro formal de la cantidad de personas con esta condición, por lo que se complica también la elaboración de políticas que permitan mejorar la calidad de vida de este sector de la población. La desidia por la que atraviesan puede observarse en varios ámbitos, de los cuales el que más suele resaltarse es el de la educación, con dificultades por las que deben atravesar niños, niñas y adolescentes para ser incluidos en el sistema educativo común.

Sin embargo, también el aspecto económico resulta crucial para estas familias que, desamparadas en algunos casos por la cobertura de las obras sociales, deben afrontar gastos que requieren de mucho esfuerzo en el caso de ser personas de clase media; por no mencionar aquellos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y que en Corrientes representa la mitad de la población según el Indec. Acompañantes terapéuticos, chequeos médicos en Buenos Aires, psicólogos y otros profesionales son requeridos para la atención de una persona con autismo; con gastos que pueden superar los 40 mil pesos, según indicaron a El Litoral desde el grupo TGD (trastorno generalizado del desarrollo) Padres TEA (trastornos del espectro autista).

Esta entidad surgió en 2015, bajo la premisa de un grupo de tutores de oficiar de asistencia para otros padres o madres que estén pasando por su misma situación. “Siempre se agrega alguien que tiene un chico en proceso de diagnóstico o que recién le diagnosticaron autismo, que están viendo en la escuela o el jardín. Buscan contención y qué hacer, o saber qué va a pasar”, comentó Noelia, integrante del grupo.

La mujer identificó la cobertura de las obras sociales como uno de los temas más conflictivos por los que atraviesa el sector, ya que “a muchas familias no nos autorizan algunos tratamientos y también el transporte, quedamos en el aire y tenemos que hacernos mala sangre y perder tiempo reclamando”. Considerando un presupuesto aproximado de las necesidades terapéuticas que conllevan criar a un niño o niña con autismo, Noelia estimó que por mes se puede gastar “entre 8 mil y 10 mil pesos por profesional”, lo que incluye “acompañante, psicopedagoga y maestra especial”. “Serían unos 45 mil pesos por mes, redondeando, y no estamos contando el transporte”, añadió. Por esta razón, Noelia explicó que el objetivo de Padres TEA es gestionar su personería jurídica y funcionar como una entidad que pueda tener injerencia en un futuro Consejo Provincial de Autismo. “Así como se dice que lo que limita a la inclusión no es el chico sino la mirada de la sociedad, también la realidad es que las adversidades que tenemos las familias, lo mal que la pasamos, tiene un origen en el tipo de presupuesto que destinan las obras sociales”, manifestó.

Festival

El grupo de Padres TEA realizará este viernes a las 17 una “barrileteada” y dispondrán de un stand informativo sobre el autismo en el predio del barrio Santa Catalina, en el marco de una serie de actividades por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.

En este contexto, el sábado llevaron a cabo una propuesta similar en la plaza Perú.