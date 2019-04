Victoriano destacó la autocrítica que realizó el grupo

La racha de cinco partidos ganados en forma consecutiva, tres como visitante, le permitió a Regatas Corrientes escalar hasta la tercera ubicación en la Liga Nacional de Básquetbol.

“Estamos contentos, sobre todo por el último partido (contra Peñarol en Mar del Plata), por cómo fue el desarrollo, por cómo se sintieron los jugadores”, comentó en entrenador Lucas Victoriano.

“La sensación que nos traemos es de cerrar un partido completo, donde todos aportaron y todos estuvieron contentos con su participación, así que el saldo es altamente positivo”, agregó.

De todas formas, las producciones de Regatas, en algunos partidos, dejaron dudas por la constante irregularidad en el rendimiento colectivo. Eso también se vio, en parte, en el juego contra Quilmes en el inicio de la gira por Mar del Plata que terminó con triunfo del Fantasma en dos suplementarios.

“Veníamos arrastrando en los últimos partidos una situación psicológica, que jugábamos con intermitencias y en la que supimos siempre reaccionar. Contra Quilmes tuvimos otra vez abajo por muchos puntos y supimos reaccionar, una vez más”. Esta situación se repitió en los triunfos frente a Gimnasia en Comodoro, y contra Peñarol y Argentino en Corrientes.

“Allí tuvimos una charla profunda, hablamos todos. La verdad es que estuvo buena porque sirvió para buscar concentración y que la intensidad no decaiga”. Después de esa reunión, “en el partido siguiente con Peñarol en Mar del Plata ocurrió lo que todos queríamos, por eso la doble satisfacción de que ellos también vean qué es lo que son capaces de hacer cuando están concentrados”.

Luego resaltó la fortaleza que vio dentro del grupo que comanda en la presente temporada de la Liga. “El grupo tuvo una autocrítica muy buena, porque más allá de ganar estuvimos hablando de mejorar, de que cada uno podía elevar su nivel aún más, sobre todo ellos, que son jugadores que están comprometidos”.

Además, señaló que “el grupo está divino, se están divirtiendo, de eso se trata. La están pasando bien jugando, tenemos obviamente una responsabilidad, pero si uno no se divierte para jugar, es muy difícil que las cosas salgan mal”.

A la hora de analizar el presente “remero” (18 triunfos – 10 derrotas, en la tercera ubicación), Victoriano fue claro al enfatizar que “cerramos un mes más de Liga. La verdad es que por la vorágine del calendario no nos deja margen para pensar en macrociclos, simplemente estamos buscando mejorar el día a día, para que el próximo partido estemos preparados para competir e intentar ganar. Esa va a seguir siendo la idea”.

Después del paso por Mar del Plata, el plantel de Regatas Corrientes retomará hoy los entrenamientos. Lo hará por la tarde con todos los jugadores a disposición del cuerpo técnico.