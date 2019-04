Turismo de Semana Santa: repuntaron la venta de pasajes y reservas de hoteles

A casi una semana del inicio de Semana Santa, en la terminal de ómnibus de Corrientes y en hoteles de la Capital empezó a activarse el movimiento turístico. Desde algunas empresas de transporte de pasajeros de larga distancia señalaron a este diario que tuvieron que colocar refuerzos y, otras no descartan hacerlo por la alta demanda de esta semana. En lugares de alojamiento la ocupación es mayor al 75% entre los días 18 y 21 de abril.

A diferencia de la semana pasada, desde la terminal capitalina indicaron que el lunes inició la mayor cantidad de pedidos, y como sucede habitualmente cada fine de semana largo: Buenos Aires y el interior provincial son los destinos más demandados. Si bien algunas empresas aún no colocaron refuerzos, sostuvieron que están analizando sumar al menos una unidad más.

Terminal

“Está habiendo mucha demanda; incluso, tuvimos que colocar dos refuerzos para el miércoles, para los colectivos que están saliendo de la provincia. Estamos viendo la posibilidad de colocar una unidad más. La mayoría está yendo a Retiro”, comentó Oscar de la boletería de Ersa.

Al mismo tiempo, agregó que “esta semana se incrementó la venta, siempre compran los pasajes sobre la hora”. “Están viajando más el miércoles a la tarde noche, pero también el mismo jueves, vuelven casi todos el domingo”, agregó.

“Para el miércoles 17 de abril, día antes del inicio de la Semana Santa, tenemos dos coches que están saliendo a Córdoba, tuvimos que agregar uno más. Podemos decir que la demanda es mayor que la habitual. Todavía no sabemos si se sumará otra unidad más”, comentó Julián de El Práctico.

Desde el Pulqui, Paola indicó: “Se está vendiendo muy bien, hay mucha demanda, pero todavía no pusimos refuerzos. Prácticamente, la mayoría va rumbo a Buenos Aires, Córdoba y Rosario. No se descarta poner otro colectivo porque recién inicia la demanda alta por Semana Santa”.

“Hay mucha venta de pasajes, tenemos el colectivo casi lleno a varios destinos. Colocar un refuerzo dependerá de la gente de administración. Los interprovinciales se mueven mucho por los profesores y estudiantes, los que viajan fuera de la provincia van en su mayoría a Rosario y Misiones”, añadió Milton de Crucero del Norte.

Hoteles

Los alojamientos cinco estrellas de la capital correntina cuentan con una ocupación hotelera mayor al 75%. Mientras que en otros hoteles, la demanda es bastante menor.

La mayoría de las reservas corresponden a turistas que llegan a la provincia son desde Buenos Aires y Paraguay, así como en otras oportunidades fueron del norte del país.

“Estamos casi completos todos los días de Semana Santa, tenemos más del 80% de ocupación y esperamos completar”, aseguró Alejandro del Hotel Turismo.

Por su parte, Carla de La Alondra señaló: “Tenemos ocupación repleta desde el viernes, para el jueves todavía nos queda unos lugares. La mayoría viene de Paraguay a vacacionar unos días”.

“En el Guaraní está todo completo”, agregó Ayelén a este medio.

Desde el Hotel Identidad, Jorge indicó que la demanda es mucho menor y que no superan el 35% de ocupación. Sin embargo, expresó: “En los últimos años se vio otro tipo de movimiento, la gente opta por arribar a los lugares de destino primero y, luego, elegir desde allí dónde alojarse por eso pensamos que entre el miércoles y jueves habrá mayor demanda”.

Los días feriados correspondientes a la Semana Santa de este año serán el 18 y 19 de abril. Así lo determinó el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. El 18 de abril es Jueves Santo, día no laborable, y el 19, Viernes Santo, es feriado inamovible.

Cabe recordar que la presidenta de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo de Corrientes, María del Carmen Chico, comentó la semana pasada a El Litoral que, a diferencia del año pasado, “está costando llenar los colectivos”. Además, sostuvo que se eligen las ofertas más económicas -hoy, Federación, Entre Ríos- y que muchos consultan, pero no hay acuerdos.