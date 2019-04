Colectivos: choferes aguardan el pago de los $2.500 y mañana analizarán recibos

Tras la medida de fuerza que fue implementada por varias horas en la jornada del martes y en el marco de las negociaciones que se están llevando adelante entre las empresas concesionarias del servicio de transporte público y la Unión Tranviaria del Automotor (UTA), desde el sector de los trabajadores informaron a El Litoral que todavía aguardan el depósito de los 2.500 pesos en concepto de equiparación de la escala nacional, mientras que ya recibieron los recibos de sueldo, que los someterán a análisis mañana en la audiencia.

Y si bien el acuerdo del martes entre las empresas y la UTA logró desactivar el paro que se estaba concretando, desde el sector de los trabajadores disidentes del gremio informaron a El Litoral que hasta el cierre de la presente edición, el pago reclamado de 2.500 pesos no había impactado en las cuentas correspondientes, pero como el plazo vence recién hoy al mediodía, todavía no definirán acciones.

Mientras que en referencia a los recibos de sueldo manifestaron que “hoy (por ayer) se entregaron a todos los empleados, pero algunos ítems no fueron incorporados al básico como estaba acordado, por ejemplo, en lo que respecta a mejoras como el 5,7% que correspondía al cierre de paritarias 2018, entre otros conceptos”, detalló uno de los trabajadores.

En tanto que en lo respectivo a las acciones a seguir dijeron que “de acuerdo a lo que sabemos, el gremio (UTA) iría el viernes a la audiencia, mientras que nosotros vamos a reunirnos con algunos delegados a analizar la situación, porque si bien no queremos hacer nada ilegal, queremos que se nos abone lo que nos corresponde y estamos descontentos con la negociación que se está llevando adelante”. Por su parte, desde la Subsecretaría de Trabajo aclararon que las empresas no fueron sancionadas, ya que tienen tiempo hasta mañana para presentar los recibos, en tanto analizan el accionar de la UTA por el paro, ya que dejó sin protección legal a los trabajadores.