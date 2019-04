Precios congelados: expectativa local por los anuncios nacionales, aunque con varias dudas

El Ministerio de Producción del gobierno del presidente Mauricio Macri está negociando con empresas de consumo masivo una lista que ronde los 30 o 40 productos cuyos precios quedarán fijos por seis meses, es decir, hasta noviembre. En un programa televisivo oficialista, sostuvieron que el gobernador correntino Gustavo Valdés fue uno de los mandatarios que propuso el congelamiento de precios.

Si bien en medios nacionales comunicaron que hubo conversaciones con sectores económicos locales antes de llevar esta propuesta, referentes de la economía provincial aseguraron conocer que se están dando negociaciones, pero no supieron precisar qué medidas se tomarán. En este sentido, comentaron que el lunes se podría tener mayores precisiones al respecto y no negaron la necesidad de actuar ante la inflación y los índices de pobreza.

“No sabemos qué están negociando, el Gobierno provincial quizás habló con supermercadistas sobre esta posibilidad. Es muy difícil negociar en lo individual tiene que negociar toda la cámara de supermercado”, dijo a El Litoral, Enrique Collante, presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc).

Por su parte, el subsecretario de Comercio de la Provincia de Corrientes, Juan José Ahmar, indicó a El Litoral que saben que se están manteniendo reuniones con gobernadores y que entre el martes y miércoles habría un anuncio.

“Pensamos que las medidas que se van a anunciar son de las que se están hablando para combatir la inflación y reactivar el consumo. Podrían ingresar créditos a través de Anses, pero todo está aún en negociación no podemos confirmar nada”, comentó Ahmar a El Litoral.

Desde la Federación Económica de Corrientes (FEC), coincidieron en que no hay ninguna medida para confirmar. En este sentido, dijeron que “se sabe que se está buscando impulsar el consumo pero todavía no hay nada definido, no hay claridad de qué se va a hacer desde los gobiernos, no quiere decir que ya no haya acuerdos con los supermercados, pero no hay información precisa”.

Cabe destacar que el objetivo de las medidas que se están por adoptar y que aún están siendo negociadas a nivel nacional, es pretender buscar compromiso para que ofrezcan algunos productos de la canasta básica cuyos precios queden fijos hasta noviembre. No hay ninguna empresa que analice resistirse a este pedido; van a acompañar pero sí lo que están intentando es lograr un aumento de precio antes de congelarlo por seis meses, ya que no habrá cláusula gatillo, como era de esperar.