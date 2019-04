La Fiesta Provincial del Teatro concluyó con destacada participación y salas llenas

En todos los escenarios utilizados, tanto en Casa del Bicentenario como en el Teatro de la Ciudad y la Biblioteca Mariño, se vivió de manera masiva la 34ª Fiesta Provincial del Teatro, evento cultural-artístico que se sumó a los festejos por el Mes de Corrientes y que se desarrolló desde el jueves hasta ayer, sábado.

Así, con las salas repletas, la propuesta teatral fue parte de “Los 100 momentos para compartir” organizados por la Municipalidad de Corrientes -con la coordinación de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte- el Instituto de Cultura, el Instituto Nacional del Teatro (INT).

Variados elencos de diferentes puntos de la provincia presentaron sus trabajos en las salas habilitadas.

La Fiesta Provincial de Teatro contó con la presentación de once obras, de las cuales nueve estaban en competencia por un lugar en la próxima Fiesta Nacional del Teatro. Además, se dictaron talleres gratuitos de formación y se abrieron espacios de devolución para compartir miradas sobre las producciones que se presentaban en competencia, lo que propició un intercambio con los realizadores.

“Es muy importante que la Fiesta Provincial del Teatro se haga en Capital, en el marco de una premisa de hacer de Corrientes ‘la ciudad del encuentro’. Es la posibilidad de compartir una expresión artística muy importante y que tiene el pleno apoyo y acompañamiento de la gestión municipal”, expresó recientemente Gustavo Lorenzo Brisco, secretario de Turismo, Cultura y Deporte.

“Esta es la fiesta más importante del teatro independiente y la que selecciona la obra que va a la fiesta nacional. Participan obras de varias localidades del interior, y es una enorme alegría sumar nuestro trabajo a los festejos por el cumpleaños de la ciudad”, dijo Tony Monzón, coordinadora general de la fiesta y una de las representantes locales ante el Instituto Nacional del Teatro.

Anoche, al cierre de esta edición, se presentaba “Bésame mucho” del grupo Elenco Concertado, de Corrientes, en la sala de la Biblioteca Mariño. También, “El tiempo de las mandarinas” del grupo Teatro del Guarán, de Corrientes, en el Teatro de la Ciudad.

Asimismo, un espectáculo denominado “Stand up made in Chaco” del grupo Sala 88 Cooperativa de Teatro, premio a la trayectoria región NEA.

Transcurrida la medianoche, se conocería el veredicto del jurado respecto de las obras ganadoras.