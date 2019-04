Revés judicial para Rogelio Benítez, quien postuló al PJ

El Juzgado en lo Civil y Comercial con competencia Electoral no dio lugar al amparo e inscripción de la lista que lidera Rogelio Benítez, que pretendía portar el sello del PJ. Este había manifestado sus derechos constitucionales al considerar que no “debía proscribirse” al partido.

La jueza rechazó el amparo de Benítez para usar la denominación Partido Justicialista en su nómina. Este se había postulado como candidato a diputado provincial.

Sin embargo, la Justicia entendió que la lista no cumplimentaba con lo establecido en la normativa vigente debido a que el Consejo Provincial del PJ, uno de sus principales órganos, inhabilitó el uso del histórico sello.