Comenzó el juicio a cinco personas por el crimen del empresario yerbatero

Con la lectura del requerimiento de elevación a juicio se inició el debate en el que se juzga a cinco personas por el homicidio del yerbatero y ganadero Hugo Sartori en la ciudad de Mercedes. Ante la complejidad de la causa y las actuaciones que se realizaron, la jornada de ayer no fue suficiente para culminar con la lectura, por lo que se continuará el próximo martes 23.

Los imputados con prisión preventiva son Raúl Alejandro Ibarra, Alfredo José Alegre, José Andrés Genes, Félix Amadeo Rosales y Aníbal Ramón Zygalzki, quienes ayer se mostraron reacios con la prensa.

El abogado Marcos Harispe, quien es defensor del imputado Rosales, afirmó que se leyó la elevación a juicio, “es decir, es la pieza acusatoria por la que se llegó a esta instancia que es el debate oral, y tiene muchas fojas, por eso es el tiempo que tardamos y en el primer día se leyó la mitad, así que para la próxima jornada vamos a seguir con ese tema”.

“Lo que escuchamos ya lo teníamos presente, porque las partes habíamos tenido acceso a la pieza acusatoria, así que es más formalidad que novedades para las partes”, afirmó y agregó que “acá no hay nada nuevo, acá lo que va a tener que hacer tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal es acreditar esas acusaciones que por ahora están en supuestos, no están acreditadas”, manifestó en declaraciones a Tu Mercedes.

“Ahora hay que dejar desarrollar el debate y ver las pruebas, para ver si pueden ser acreditadas o no”, dijo el letrado, quien mencionó que habría que escuchar en el desarrollo del juicio qué declaran los dos testigos que estaban con Sartori ese día del hecho (Cabral, padre e hijo).

Por su parte, el abogado querellante, doctor Guillermo Escalante, afirmó que todos los testigos son importantes, fundamentalmente Cabral y su hijo, que lograron escapar ese día del hecho.

“Nosotros tenemos plenamente probado junto con la Fiscalía cómo ocurrieron los hechos, así que únicamente lo que tenemos que demostrar acá es el trabajo que se realizó a través de la Brigada de Delitos Complejos, lo que se va a plasmar acá con una sentencia”.

Consultado si las pruebas tecnológicas son fundamentales en el caso, contestó que “sí, totalmente, por eso está citado el director de Delitos Complejos que va a tener que venir a mostrar y explicar el trabajo realizado”.

Autoridades

El TOP está integrado del siguiente modo: doctor Jorge Alberto Troncoso como presidente, y los doctores Raúl Adolfo Silvero y Martín José Vega (subrogante legal) como vocales.

El Ministerio Público Fiscal en juicio será representado por los doctores Juan Carlos Alegre (fiscal del TOP) y Adrián A. Casarrubia (fiscal de Instrucción).