Finalmente autorizaron el viaje de Cristina Kirchner a Cuba

La senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández, quien se encuentra procesada en varias causas judiciales, fue autorizada por la Justicia a viajar a La Habana, Cuba, para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra allí por prescripción médica, informaron fuentes de los tribunales federales de Retiro.

El permiso de viaje se consolidó al mediodía de este miércoles, cuando se conocieron las resoluciones de los dos tribunales que debían expedirse sobre la autorización solicitada por la senadora de Unidad Ciudadana.

El primer fallo que se conoció fue el del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que la juzgará por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, y no se opuso a que viaje al Caribe.

Minutos más tarde, el Tribunal Oral Federal 8, que tiene el caso conocido como Hotesur, también dio el visto bueno para que la ex mandataria viaje a Cuba entre el 20 al 30 de abril.

El escenario más complejo que enfrentaba la ex presidenta, en relación con el pedido de autorización, era el del TOF 2 porque allí el fiscal de juicio Diego Luciani se había manifestado en contra de que le permitieran viajar.

A pesar de la negativa del fiscal, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que no había motivos para negarle el permiso a viajar porque siempre estuvo a derecho y el inicio del juicio oral en el que se encuentra procesada con pedido de prisión preventiva está previsto para el 21 de mayo.

Los jueces señalaron que “durante el periodo por el cual solicita viajar -diez días- no se encuentra prevista la realización de actos procesales”.