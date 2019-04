Estafa al banco Galicia: detenidos serían imputados además por asociación ilícita

Avanza la investigación por la estafa millonaria al banco Galicia sucursal Corrientes, en la que ya hay al menos seis detenidos.

El fiscal de Instrucción, Gustavo Roubineau, no descartó más detenciones en una causa compleja que puede derivar en dos delitos más, como ser lavado de activos y asociación ilícita.

“Se abre una serie de posibilidades para seguir investigando, es una maniobra compleja, que involucra a varios clientes de una entidad bancaria importante, que puede ser parte de otras maniobras y a partir de lo que pasó, tenemos mucha información, muchos elementos secuestrados, que serán materia de análisis”, manifestó en declaraciones a Radio Dos.

Además explicó que puede haber más entidades bancarias y particulares afectados.

“Son delitos económicos con una cifra millonaria, por lo que dice el banco Galicia debido al volumen de las operaciones, hablamos de varias cuentas, negociaciones con cheques de varias cuentas”.

Consultado sobre si puede derivar en asociación ilícita, mencionó que “es probable, en base a la documentación que se secuestró, lo vamos a analizar, porque intervienen varias personas con distinto nivel de participación y responsabilidad”.

Y si puede también derivar en lavado de activos, el fiscal indicó que “no descarto esa posibilidad, desde que llegamos al desenlace con allanamientos y detenciones, me comuniqué con Flavio Ferrini, fiscal federal y me brindó algunas pautas para ver esto”.

Respecto de las competencias de delitos federales y provinciales dijo que “si es un delito federal lo maneja la Justicia federal y si hay delitos provinciales lo maneja la Justicia local”.

“Por lo que se secuestró creo que no podemos cerrar el tema de la cifra, ni del damnificado, hoy sólo aparece el banco Galicia, no descarto que puedan aparecer más afectados, más entidades bancarias y particulares”, manifestó.

Sobre el modus operandi, Roubineau describió que “se actuaba en base a aperturas de cuentas, pequeños empresarios, que abrían cuentas en el banco Galicia y se gestionaban créditos de 250 o 500 mil pesos, y se trabajaba con la emisión de cheques, que circulaban y derivaban a otras cuentas. Esas personas que abrían cuentas no tendrían capacidad económica como para abrir ese tipo de cuentas”.

Y añadió que “no tenían empleo, la actividad no existía, o trabajaban de otra cosa, son cuentas que manejaban sumas importantes de dinero que no correspondían”.

“El armado de esas carpetas truchas, la relación con el banco y con esos terceros, eso estamos investigando”.

También, el fiscal advirtió que “no descarto que haya más personas vinculadas a la causa, no sé si detenidas”.

Asimismo, sostuvo que “estas investigaciones son complejas, por la maniobra y la cantidad de personas involucradas, porque no tenían la capacidad operativa para eso y estos individuos que se movían dentro de nuestro medio, queremos ser cautos”.

Además, el fiscal remarcó que “es factible que hayan tenido conocimiento, porque no eran improvisados en esta materia”.

“Tenemos incautados datos de otros bancos y particulares, debemos ver de dónde surgen las vinculaciones con estas personas que no tienen cambio en su patrimonio”, señaló.

Respecto de si es posible que haya habido robo de identidad, Roubineau estimó que “puede ser, esto recién empieza”.