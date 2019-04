Valdés y los gobernadores radicales vuelven a reunirse con el Presidente

El presidente Mauricio Macri ordenó a Marcos Peña y Rogelio Frigerio que convoquen para mañana a los cinco gobernadores de Cambiemos con la excusa de “repasar” la implementación de las medidas heterodoxas anunciadas el pasado martes. El gobernador correntino, Gustavo Valdés, irá.

En el transcurso de otra semana complicada para el Gobierno, otra vez con la expectativa del comportamiento de los mercados después de los anuncios y ante la incertidumbre electoral, la cita buscará mostrar a Cambiemos cohesionado e incluirá discusiones de estrategias y escenarios de campaña.

“Vamos a analizar el impacto de las medidas que consensuamos con ellos, la estrategia de los próximos meses de cara al cierre de listas nacionales y preparar la Convención Nacional de la UCR”, adelantaron en el Gobierno al confirmar la reunión para este martes por la tarde, en la Casa Rosada, otra vez con Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Rogelio Frigerio, ministro del Interior, como anfitriones.

“Va a ser una reunión de análisis y seguimiento”, coincidió uno de los mandatarios radicales. El titular del radicalismo Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) serán así otra vez partícipes, habrá que ver hasta qué punto concede Macri, de decisiones de gestión y de campaña, como reclamaban los referentes prácticamente desde el inicio del mandato.

El Gobierno expone así un grado de apertura, luego de que otras mesas se armaran, pero luego no tuvieran continuidad. Un caso fue una con integración similar más Emilio Monzó y Ernesto Sanz, que se diluyó a poco de conformarse.

En la reunión de este martes también estarán María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, los mandatarios que anunciaron o preparan en la Ciudad y provincia de Buenos Aires medidas en línea con las presentadas por Macri. Vidal evalúa descuentos en supermercados con tarjetas del Banco Provincia, en remedios para Ioma y créditos para Pymes. El jefe de Gobierno porteño suspendió el aumento en la tarifa del subte. También los radicales avanzaron con medidas complementarias en sus distritos.

“La reunión es para mantener a Cambiemos cohesionado y de algún modo funciona como un apoyo en un momento complicado”, aseguró un referente macrista.

El Gobierno mira con atención la apertura de los mercados después del fin de semana largo y las encuestas con otra caída en la imagen del Presidente y un escenario de posible triunfo para Cristina Kirchner, lo que podría potenciar la turbulencia cambiaria. “Creo que hasta la elección todos los días van a ser difíciles”, agregó el funcionario.

En principio no está previsto que se discuta el eventual armado de la fórmula con un radical como candidato a vice. Macri abrió esa posibilidad, aunque acordaron que la definición quedará para junio.

Entre las estrategias electorales se tocarán los escenarios en Santa Fe y Córdoba, distritos en los que el Presidente decidió tomar distancia de los candidatos de la UCR.

También comenzará a prepararse el terreno para la Convención Nacional del partido, con el objetivo de atar el resultado a la continuidad de Cambiemos.

Esta vez a la reunión podría sumarse Macri o al menos pasar a saludar, algo que no hizo en el encuentro anterior. El mandatario estaba en ese momento en la Casa Rosada, pero mantuvo otras actividades. La más llamativa: una reunión con Martín Lousteau.

Será la tercera reunión que Gustavo Valdés tendrá con el Presidente en el mes. La primera fue para delinear las medidas económicas y en la segunda el mandatario correntino avanzó en gestiones vinculadas con obras emblemáticas.