Godoy Cruz quiere escalar posiciones

Godoy Cruz de Mendoza recibirá hoy a Sporting Cristal, de Perú, equipo dirigido por el argentino Claudio Vivas, con el objetivo de salir de la última posición del grupo C de la Libertadores.

El estadio Malvinas Argentinas de Mendoza será la sede del encuentro que comenzará a las 21.30 con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports.

El “Tomba” quiere aprovechar el envión anímico que significó la clasificación a los octavos de final de la Copa de la Superliga, luego de superar a Patronato (por penales tras un doble 1-1) para sumar su primera victoria en el plano internacional.

El equipo dirigido por Lucas Bernardi está último en el grupo C con tres puntos, pero en caso de ganar podrá alcanzar el segundo puesto ya que superará a Sporting Cristal (4) y a Universidad de Concepción (5), aunque éste último debe caer como local ante el líder Olimpia (8).

El equipo mendocino afrontará este duelo con una baja sensible ya que el delantero uruguayo Santiago “Morro” García sufrió un esguince leve de rodilla derecha.