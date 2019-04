El acuerdo de precios será un "fracaso más" del Gobierno, dijo Pablo Moyano

El sindicalista aseguró que las medidas para controlar la inflación "son más mediáticas que efectivas", ya que "hace tres años y medio que prometen que van a venir las inversiones, que van a bajar la inflación y que los trabajadores no van a pagar ganancias".

Destacó además que algunos empresarios avisaron que "es difícil llevar adelante las medidas", por lo que anticipó "un fracaso más" por parte del Ejecutivo.

Respecto de la huelga general convocada por las dos CTA, la Asociación Bancaria, el Smata y Camioneros, entre otras organizaciones gremiales. para el 30 de abril, Moyano señaló que "va a ser muy contundente; por más que muchos dirigentes no adhieran al paro, muchos trabajadores van a acompañar".

En diálogo con FM Futurock, el sindicalista criticó a la conducción de la CGT al considerar que "muchos compañeros ya cumplieron un ciclo por su edad y porque no defendieron los reclamos de los trabajadores".

Además, culpó a (Jaime) Durán Barba, consultor del PRO, de ser "el mayor responsable de todas estas mentiras del Gobierno".