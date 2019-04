Juicio por crimen de Sartori: declaró uno de los imputados y dijo ser inocente

En la continuidad del juicio oral y público por el asesinato del yerbatero y ganadero Hugo Sartori, ocurrido en un campo de la localidad de Felipe Yofre el 6 de diciembre del 2015, declaró uno de los cinco imputados y dijo que no tuvo ninguna participación en el cruento crimen. Además, resaltó que era un empresario del rubro frutas y verduras en la provincia de Formosa, añadiendo que era muy reconocido y que fue candidato a concejal.

Cerca del mediodía finalizó la lectura de la pieza acusatoria y luego el presidente del Tribunal dio por iniciado el debate.

Fue entonces que el imputado José Andrés Genes, cuya defensa está a cargo del doctor Pedro Karam, manifestó que quería declarar.

En declaraciones a Tu Mercedes, el letrado que lo representa hizo una síntesis de sus relato.

“El siente que su detención fue absolutamente arbitraria. Es un caso que necesitaba hallar a los culpables pero no sé si son los responsables. Fue así que la investigación policial llegó a Genes y por eso vamos a tratar de esclarecer que él no tuvo ninguna participación en este luctuoso hecho. Se lo está acusado de un delito muy grave y esta es la instancia para demostrar su no participación”.

“Aclaró que su vida transitaba lejos de lo que es la actividad delictual”, finalizó el letrado.

Al culminar la declaración de Genes, el cuerpo tribunalicio decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de abril. Ese día comparecerán dos imputados más. El resto de los acusados son Raúl Alejandro Ibarra, Félix Amadeo Rosales, Alfredo José Alegre y Aníbal Ramón Zygalzki. Para ese día también fueron citados cinco testigos.

El Tribunal de juicio está integrado por los doctores Jorge Alberto Troncoso como presidente del Debate y los doctores Raúl Adolfo Silvero y Martín José Vega (subrogante legal) como vocales.