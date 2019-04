Caso Nino Largueri: testigo complicó la situación legal de policías juzgados

Declaró el testigo que halló a Sebastián “Nino” Largueri cuando aún agonizaba y complicó la situación de los cuatro policías que están siendo juzgados por la muerte del joven de 23 años, el 30 de agosto de 2015, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Miriñay tras estar 15 días desaparecido en la ciudad de Monte Caseros.

Se trata de Dionisio Escobar. Fue quien, de acuerdo a la postura de la querella, el día posterior a la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de tormentos, encontró en un camino vecinal, dentro del predio que se denomina Campo Avalos, a Nino Largueri.

Describió la condición en la que estaba, embarrado, con signos de haber sido revolcado, golpeado. Alcanzó a cruzar algunas palabras con Nino, quien le manifestó que había sido golpeado por personal policial y las características que describe de Nino así lo acreditan. Escobar dice que parecía confundido, como si hubiera estado drogado o alcoholizado, lo cierto es que no tenia ni aliento etílico ni signos de haber consumido alcohol o droga, por lo tanto, estas expresiones se corresponden con la desorientación y las secuelas de los golpes que habría recibido. Se le exhibieron un par de zapatillas que son las que al momento del hallazgo del cuerpo tenía Nino y que se encuentran secuestradas en autos, pero Escobar no reconoció esas zapatillas como las que calzara Nino aquella vez que lo encontró en el camino vecinal en el interior del Campo Avalos.

Luego comparecieron otros cincos testigos. Ellos son Leonardo Ledesma, Juan Alberto Fleitas, Cristian Mendoza, Roque Omar Capeleti y Yolanda Magalí Alegre.

Tanto Ledesma como Fleitas, Mendoza, Ledesma, Capeleti y la funcionaria policial Yolanda Magalí Alegre intentaron situar a los imputados en otra escena, en otro lugar del hecho en proximidad horaria al momento en que se denunció que había sido detenido Nino Largueri.

Según interpreta la querella, ese intento no tuvo éxito porque no existe acuerdo, hay contradicciones respecto al horario de ese operativo, como también sobre la ropa que vestía el personal policial que dicen haber visto estos testigos e inclusive hasta de la propia actividad que ellos mismos dicen haber realizado esa noche. No hay concordancia entre varios de estos testimonios, son contradictorios.

Yolanda Magalí Alegre es funcionaria policial, aún se desempeña en esta función y es subalterna de uno de los imputados, el oficial Ibalo, y también ella intenta situar en otro lugar a Ibalo, Goin, Aguirre y García en la noche del hecho investigado, en un horario distinto del que se investiga como el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de Sebastián Largueri. Ella manifiesta que este personal policial se hizo presente a las 3 de la mañana en la discoteca “Psicosis”, que es el lugar donde ella estaba haciendo horas adicionales, y que después volvieron a las 5 de la mañana.

Ante esto, la querella pidió saber si existe un registro de adicionales para verificar si es que la testigo estuvo en ese lugar.

La funcionaria policial manifestó que debería haber registro en la comisaría de dicho adicional.

La querella, con el acompañamiento de la fiscalía, pidió que se libre oficio a la Policía para que remita las actas donde consta la existencia de ese adicional. Tanto el defensor particular como la defensora oficial se opusieron y el tribunal dio lugar a la oposición. Por lo que, pese a que en la audiencia los testigos de la defensa intentaban ubicar a los imputados en un lugar diferente al que fue denunciado por los testigos respecto de la privación ilegítima de la libertad de Nino, la maniobra no prosperó.