Compromiso comunal para reconstruir galpón incendiado del Mercado de Productos Frescos

Durante la mañana de ayer un grupo de comerciantes del Mercado Municipal de Productos Frescos marcharon por las calles del centro de la ciudad junto con otras organizaciones sociales reclamando intervenciones en el edificio de las calles Ex Vía y Lisandro Segovia, que fue destruido tras el incendio del 20 de diciembre, y así poder regresar a desarrollar su actividad. La movida motivó una reunión en la Municipalidad donde el Viceintendente garantizó que solicitarán al Concejo Deliberante capitalino que les autorice a tomar un préstamo que será destinado a la construcción de un nuevo centro comercial donde los más de 80 puesteros podrán volver a trabajar bajo techo.

Actualmente, los 82 comerciantes que fueron afectados por el voraz incendio de fin de año se encuentran trabajando en carpas dispuestas sobre la calle Ex Vía, que periódicamente se ven afectadas por las lluvias e inclemencias del tiempo.

Comerciantes del Mercado Municipal de Productos Frescos ayer se movilizaron por las calles del microcentro con pasacalles y pancartas solicitando una solución definitiva a la situación precaria en la que se encuentran trabajando desde el incendio que consumió el edificio de las calles Ex Vía y Lisandro Segovia. Al llegar con la marcha al palacio municipal, fueron recibidos por el viceintendente Emilio Lanari y funcionarios comunales que les aseguraron que tienen en carpeta realizar obras de refuncionalización integral de la construcción para que puedan regresar en un futuro.

“El Ejecutivo municipal va a solicitarle al Concejo Deliberante un crédito que va a incluir la remodelación y reconstrucción del predio en el que ellos estaban. Queremos darle una perspectiva moderna y otra imagen al edificio, conservando los puestos de trabajo”, aseguró el viceintendente Lanari durante el encuentro con los referentes del mercado.

La intención de la Municipalidad será conservar los más de 80 puestos de trabajo que se vieron afectados por el voraz siniestro de fines del año pasado.

“Nosotros queremos volver a trabajar en el edificio y no vamos a aceptar ninguna propuesta de relocalización o reubicación porque fue el Gobierno el que nos retiró hace varios años de la calle La Rioja y nos costó mucho volver a acomodarnos acá”, señaló anteriormente una de las delegadas de los comerciantes del Mercado Municipal de Productos Frescos.

Vale recordar que el miércoles los puesteros interrumpieron el tránsito vehicular sobre la avenida 3 de Abril y la calle Córdoba al ver que se avanzaban con obras de cerramiento del edificio que fue consumido por las llamas en diciembre. Los comerciantes manifestaron la necesidad de volver a trabajar en la construcción y de no ser relocalizados en ninguna otra parte de la ciudad.

Desde la Municipalidad señalaron que la clausura del galpón, que se realizó el miércoles y que motivó el piquete sobre la avenida 3 de Abril, fue con fines preventivos para evitar que ingresaran personas debido al riesgo de derrumbe que presenta la estructura dañada por el fuego.