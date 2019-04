Valdés anticipó que Nación pagará regalías a los correntinos a 50 dólares por megavatio

El gobernador Gustavo Valdés confirmó que el Gobierno nacional pagará a los correntinos regalías energéticas al valor de 50 dólares por megavatio, “cuando antes nos aseguraban que valían 4 dólares”.

El mandatario recorrió las localidades de Mocoretá y Monte Caseros, donde inauguró obras de infraestructura y encabezó actos de Encuentro por Corrientes (ECO).

Fue en ese marco que anunció que está cerca de lograr un acuerdo con el Gobierno nacional para el pago de regalías energéticas por Yacyretá y Salto Grande.

En ese sentido, instó a “seguir apostando al desarrollo”.

“Los anteriores gobiernos nacionales no nos reconocían las regalías, por eso mi compromiso de pelear por las mismas y tengo que reconocer que ahora, con un gobierno afín, me dijeron la primera vez que lo planteé, que no era posible, pero no me quedé callado y ahora estamos cerca de llegar a un acuerdo”, detalló el mandatario.

“Ahora nos van a reconocer 50 dólares por megavatio y antes nos decían que valía sólo 4 dólares”, confirmó.

“Nos van a pagar a los correntinos lo que nos corresponde, porque no se puede anteponer los colores políticos sobre los intereses supremos de los correntinos”, agregó.

El mandatario propuso así “cambiar la matriz productiva” de Corrientes, “para que haya trabajo digno”, tras visitar una cooperativa de jugos para la cual la Provincia aportó 80 millones de pesos. “Se está haciendo la infraestructura para crecer”, aseguró.

“Creemos que la política es la posibilidad de transformar la provincia y cuando veo esta situación económica del país, por supuesto que me preocupo, pero el asunto es qué hacemos como provincia, y nosotros tenemos un proyecto político que tiene que ver con la verdadera inclusión”, dijo el Gobernador.

“Estamos permanentemente escuchando al otro, otorgando toda la ayuda social posible, pero Corrientes tiene que cambiar su matriz productiva para que haya trabajo digno. Y como nunca antes se está haciendo la infraestructura para crecer”, agregó.

En este sentido, Valdés mencionó una serie de obras viales que el Gobierno nacional realiza en el territorio provincial, como también los proyectos para la construcción de puertos. “Como nunca antes nos escuchan a los correntinos en Buenos Aires”, consideró.