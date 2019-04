Vaz Torres: “ECO se sustenta en la interacción permanente con la gente y la sociedad inte

En el marco de la campaña electoral desplegada en toda la provincia de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, el primer candidato a senador provincial de Encuentro por Corrientes, Enrique Vaz Torres, participó de la presentación de la propuesta en la localidad de Alvear, junto al intendente Miguel Salvarredy, el diputado provincial Adán Gaya y su compañera de lista Alejandra Elciri.

“Es gratificante encontrar esta participación, encontrar esta vocación. Porque para una comunidad como la de Alvear, contar con una administración que convoca, que tiene la posibilidad de armar una oferta política que contenga a una gran cantidad de partidos, con pensamientos distintos pero que confluyan en una idea común para la comunidad, es muy importante y sobre todo cuando se ha podido amalgamar inteligentemente experiencia, trayectoria, juventud y atender la cuestión del género representada en estas mujeres a quienes noto con mucha polenta y muchas ganas de participar”, destacó Vaz Torres.

“Me entusiasma muchísimo notar que haya vocación de servicio y solidaridad para poder acercarse a la política desde lo que ya era política en su convicción personal. Hacer política no es solamente estar enrolado dentro del esquema de los partidos políticos, hacer política comunitaria es sentir y hacer desde la solidaridad. Decía uno de los candidatos: estaba frustrado porque después de cuatro años de trabajar como arquitecto, no lograba entregar una copa de leche y cuando me junté con otras personas y trabajamos en conjunto, atendimos a 100 personas. Esto grafica cuál es la voluntad y el esquema de la política”, reflexionó.

“Nuestro proyecto político, ECO, a nivel provincial tiene este contenido, tiene esta vocación. Porque nadie puede solo, porque todos hemos logrado concluir en una idea común que arrancó allá por el año 2001, cuando fui convocado y teníamos graves problemas en la provincia: una sociedad disgregada, cuasimonedas, los famosos Cecacor, y por la retención de los servicios de la deuda con que se quedaban los bancos, porque ni siquiera llegaban esos recursos, sólo podíamos administrar el Estado con la mitad de los fondos”, recordó.