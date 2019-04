Cristina, en la campaña de frentes opositores a ECO

En plena cuenta regresiva y con los peronistas fragmentados en distintos frentes, son varios los que ya fogonearon el regreso al ruedo electoral de Cristina Fernández de Kirchner. En Goya, Gerardo “El Profe” Bassi instaló un cartel con su imagen junto con la de la ex presidenta.

Bassi es candidato a diputado provincial por el frente “Avancemos”, que lidera el radical Nito Artaza, candidato a senador, y Libres del Sur.

La imagen del cartel se viralizó en las redes sociales con críticas y apoyos.

Bassi sostuvo siempre que el peronismo en Corrientes era Cristina. Lo aseguró al inaugurar la casa del partido con la presencia del presidente del Consejo Nacional, José Luis Gioja.

Claro que un amplio sector el PJ no adhiere a esos postulados.

En el Frente para la Victoria eligen no nombrarla pero hacen referencia, en cada acto, a los logros de la “década ganada”.

“Nuestro posicionamiento fue siempre acompañar la conducción de Cristina Fernández de Kirchner”, había asegurado el diputado nacional José “Pitín” Ruiz Aragón.

“Cristina hoy es la dirigente peronista con mayor intención de voto y acompañamiento”, agregó.

“Lo que tiene que definir el PJ es a quién acompañará. Yo quiero que sea a Cristina”, aseguraba meses atrás.

También Macri está presente en la campaña con los opositores para enrostrarle la crisis económica de la gestión de Cambiemos.

La alianza gobernante, en tanto, defiende de manera solapada la gestión nacional y sin nombrar a Macri. “Cuando veo esta situación económica del país, por supuesto que me preocupo, pero el asunto es qué hacemos como provincia, y nosotros tenemos un proyecto político que tiene que ver con la verdadera inclusión”, había dicho el gobernador Gustavo Valdés.

“Como nunca antes nos escuchan a los correntinos en Buenos Aires”, aseguró.

La crítica al kirchnerismo sigue latente en cada acto de campaña de ECO. “Los anteriores gobiernos nacionales no nos reconocían, nos discriminaban”, recordó el mandatario en un acto realizado en el interior durante la semana.