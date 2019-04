Los 500 días de Valdés, el spot en plena campaña para las legislativas del 2-J

Hoy hace 503 días que Gustavo Valdés es gobernador de Corrientes. A mediados de semana, el equipo de comunicación del mandatario viralizó un spot en conmemoración a los primeros 500 días de la gestión, ya lo había hecho en ocasiones anteriores.

“Porque Corrientes somos todos y hace 500 días comenzamos un cambio profundo. Los desafíos son grandes, pero tenemos un compromiso: trabajar por el futuro de la provincia. ¡Vamos juntos!”, peroró Valdés en el video.

El spot lleva el título de 500 días de inclusión, de desarrollo y de modernización. Se divide en tres segmentos de 24 segundos.

El lunes Valdés encabezó la presentación de candidatos de la alianza gobernante en el Club San Martín.

El martes se reunió con el presidente Mauricio Macé. Evaluaron las medidas económicas anunciadas por Nación la semana pasada y volverán a encontrarse dentro de dos semanas para hacer un nuevo seguimiento.

Luego de participar de la cumbre de mandatarios de Cambiemos, el Gobernador regresó para formar parte de la presentación de candidatos de Cambiemos en Caá Catí, donde continuó con la campaña de cara a las elecciones del 2 de junio.

Al día siguiente, el otro acto, esta vez en Mocoretá y Monte Caseros, el mandatario confirmó que el Gobierno nacional pagará a los correntinos regalías energéticas al valor de 50 dólares por megavatio, “cuando antes nos aseguraban que valían 4 dólares”.

“Los anteriores gobiernos nacionales no nos reconocían las regalías, por eso mi compromiso de pelear por las mismas y tengo que reconocer que ahora, con un gobierno afín, me dijeron la primera vez que lo planteé, que no era posible, pero no me quedé callado y ahora estamos cerca de llegar a un acuerdo”, detalló.

“Ahora nos van a reconocer 50 dólares por megavatio y antes nos decían que valía sólo 4 dólares”, confirmó.

El viernes en tanto, estuvo en Curuzú Cuatiá donde insistió en trabajar para instalar una pastera.

“Tenemos proyectos estratégicos”, aseguró e insistió “en la necesidad de lograr instalar en la zona de Ituzaingó una pastera”.

“Estamos trabajando para generar empleo de calidad”, continuó.

El Gobernador sostuvo así que “Encuentro por Corrientes cada día que pasa se va consolidando cada vez más, porque estamos en el camino correcto”.

El mandatario propuso así “cambiar la matriz productiva” de Corrientes, “para que haya trabajo digno”, tras visitar una cooperativa de jugos para la cual la Provincia aportó 80 millones de pesos. “Se está haciendo la infraestructura para crecer”, aseguró.

“Creemos que la política es la posibilidad de transformar la provincia y cuando veo esta situación económica del país por supuesto que me preocupo, pero el asunto es qué hacemos como provincia y nosotros tenemos un proyecto político que tiene que ver con la verdadera inclusión”, dijo el Gobernador.

“Estamos permanentemente escuchando al otro, otorgando toda la ayuda social posible, pero Corrientes tiene que cambiar su matriz productiva para que haya trabajo digno. Y como nunca antes se está haciendo la infraestructura para crecer”, agregó.

En este sentido, Valdés mencionó una serie de obras viales que el Gobierno nacional realiza en el territorio provincial, como también los proyectos para la construcción de puertos. “Como nunca antes nos escuchan a los correntinos en Buenos Aires”, consideró.