Victoriano: “Jugamos dos partidos diferentes”

Regatas Corrientes comenzó con el pie izquierdo su gira por Santiago del Estero. Sumó su tercera derrota al hilo al caer el pasado sábado ante Quimsa por 98 a 88. Sin embargo, el elenco correntino realizó un gran juego, sobre todo en los tres primeros cuartos.

A la hora de analizar lo positivo que dejó el partido con la Fusión, el técnico del equipo del Parque Mitre, Lucas Victoriano, señaló que “en la semana trabajamos en compartir la pelota, de estar más activos en ofensiva, que no sea solo uno el destinatario en la jugada, sino que haya posibilidad y amenaza de los cinco” jugadores en cancha.

“Jugamos dos partidos diferentes. En el primer tiempo lo hicimos de una manera, que estuvo bien, con mucha fluidez ofensiva y en defensa controlando y defendiendo en equipo. En el segundo, en cambio, hubo más desconcentraciones, ellos se empezaron a sentir cómodos, sobre todo en el último cuarto, donde nos metieron 33 puntos, que fue también producto de muchas faltas a favor de ellos”, expresó el tucumano.

Regatas se fue al descanso largo arriba por cinco (38-43), y en el inicio del tercero estiró la diferencia a ocho (40/48), distancia que no pudo sostener por mucho tiempo. Respecto de las claves del encuentro, Victoriano comentó que “no defendimos del todo bien, nos corrieron y tiraron muchos tiros libres”.

“De hecho, se abren con dos faltas de tres puntos en donde le permiten seis libres. El momento donde se quiebra el partido es con 10 tiros libres consecutivos para ellos”, siguió explicando Victoriano, haciendo referencia a la cantidad de faltas sancionadas a favor del conjunto rival.

Victoriano consideró que “fue un partido con mucha intensidad”, acotando que “en ese sentido creo que perdimos ritmo, porque no considerábamos que era equitativo el tema del contacto y de los roces. Son 35 tiros del rival, que de visitante es muy difícil conceder tantos libres”, puntualizó finalmente el entrenador.