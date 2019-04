Dos listas pugnan en las elecciones para conducir el club Boca Unidos

Se llevará a cabo este miércoles 1 de mayo la asamblea anual ordinaria del club Boca Unidos, en la que se renovarán los principales cargos jerárquicos de la Comisión Directiva, entre los cuales se elegirá al presidente que conducirá el club en el período 2019-2023.

La misma está convocada para las 8 en el complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto. En caso de no existir quórum, el segundo llamado se realizará una hora más tarde, para elegir a tres socios que conformarán la Junta Electoral que entenderá en el comicio, que una vez iniciado, se extenderá hasta las 16. El voto de los socios habilitados es secreto y se realizará en un cuarto oscuro.

Ante la imposibilidad estatutaria de la continuidad de Alfredo Schweizer al frente de la presidencia, después de más de una década al frente del club, no hubo consenso entre los integrantes de la actual comisión directiva, por lo que se presentarán a la contienda electoral dos listas.

Una es encabezada por Iván Gold, que se postula por el movimiento “Todos por Boca Unidos”, y que tiene como candidato a la vicepresidencia 1º a Jorge Orlando “Topo” Campos. En tanto que la otra tiene como cabeza a Marcelo Insaurralde Benítez, acompañado por Mario Luciano González, por la lista “Primero Boca Unidos”.

El proceso electoral no transitó por los mejores caminos. Hace poco más de un mes presentó su renuncia a la vicepresidencia 1º del club Carlos “Cacoto” Gold, denunciando una campaña sucia con el objetivo de desprestigiarlo a él y a su hermano, Iván, que va por la presidencia.

En tanto que una vez conocido el padrón electoral, la lista “Todos por Boca Unidos” impugnó la presencia de una veintena de socios, la mayoría vitalicios, acusando de que los mismos no cumplen con los requisitos exigidos por el estatuto. Algunos de estos integran a la vez la lista adversaria, por lo que también procedieron a la impugnación de la misma.

En tal sentido, ayer a la tarde se conoció que la Inspección de Personas Jurídicas intimó en un plazo perentorio al club Boca Unidos para que se expida y fundamente acerca de las impugnaciones realizadas, ya que es la actual comisión directiva la que debe expresarse sobre este tipo de presentaciones.

En caso de que no lo haga, será el propio organismo estatal el que tomará una decisión al respecto.