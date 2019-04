San Martín se quedó sin combustible ante Hispano

San Martín no pudo coronar una gira perfecta, ya que sucumbió en su tercera y última presentación en ruta de los últimos días. Tras vencer a domicilio a Ferro Carril Oeste y Obras, y previamente a Instituto como local, anoche perdió en su visita a Hispano Americano de Río Gallegos, por 87 a 61.

El elenco patagónico comenzó más enfocado y se llevó el primer cuarto (23-15) con un arranque anotador de Scott y coronado con un triple de Benítez.

Entre Benítez y Tabarez alejaban al local al inicio del segundo cuarto (30-16), pero el Rojinegro demostró capacidad de reacción apoyado en una sólida defensa y puntos rápidos (buen pasaje anotador de Faggiano). San Martín metió un parcialito de (2-17) y pasó al frente (32-33), para irse al descanso arriba 34-35.

Hasta allí le aguantó el combustible al visitante, ya que Hispano arrancó el tercer segmento con un bombazo de Tabarez (37-35) y luego despegó con una ráfaga de Hure (doble y triple para alejarse 49-41, promediando el cuarto). Esta vez la reacción del Rojinegro no fue posible y con un parcial de 30-15 el local quebró el juego para arribar al último chico 64-50.

Los patagónicos aprovecharon al máximo su momento, no pararon de crecer y se llevaron puesto a San Martín durante el último cuarto, para cerrar un triunfo final de 87 a 61 (53-26 el parcial del segundo tiempo).