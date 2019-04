Bronca peronista: impugnarán el uso del sello del PJ y ya se discuten candidaturas

Mientras las alianzas discuten lugares para las listas de candidatos legislativos que deberán presentar en 10 días, los peronistas mastican bronca porque el sector liderado por Fabián Ríos hizo uso del sello del Partido Justicialista para conformar el Frente para la Victoria. Hoy, el sector liderado por Alejandro Karlen, impugnaría esa alianza.

“Se dispuso que ningún frente que se conformara podía usar la lista Nº 2 y la denominación del Partido Justicialista”, se quejó Karlen.

“Abusaron de su rol como autoridad partidaria. Es muy grave, hicieron un fraude procesal, además son más de tres, podría ser una asociación ilícita”, explicó.

“Mañana (por hoy) presentamos una impugnación para que la Justicia ordene esta irregularidad”, agregó.

“Además, el partido Encuentro por la Equidad tiene un fallo judicial adverso que lo inhabilita a competir”, lanzó.

La situación es distinta para el diputado y apoderado del PJ, Félix Pacayut. “Lo que hizo es cumplir con lo que fijó el Congreso partidario respecto a la no participación en alianzas que tengan que ver con Cambiemos, ECO y, por otra parte, mediante la resolución de la mesa ejecutiva que el 8 de marzo, ajustada a requerimiento de 11 listas internas, han presentado y pedido la autorización para participar, y no habiendo otras líneas que hayan pedido usar el sello partidario, la mesa de conducción del PJ ha decidido autorizar a participar a estas listas”, dijo a El Litoral.

Todo indica que la cuestión será judicializada y tal vez derive en la intervención del PJ.

El diputado Martín Barrionuevo explicó: “Hicimos lo que nos comprometimos a hacer, que es prestar una alianza solicitando el aval del partido; otros espacios no lo han hecho y tendrán que explicar por qué no lo hicieron. El PJ no tiene candidatos, lo que no implica que no pueda hacer alianzas, son cosas distintas”.

“Estamos defendiendo que la boleta del Partido Justicialista esté en el cuarto oscuro, todos los que salieron a hacer alarmismo en este sentido, poco se han preocupado en inscribirse, porque los únicos que inscribieron al Partido Justicialista como alianza fuimos nosotros”, expresó.

Por otra parte, contó que están hablando con el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, y aclaró que “vamos a intentar estar todos juntos, pero de cargos hablaremos más cerca del 13 de abril, tengo un vínculo con Víctor desde hace muchos tiempo y creemos que podemos avanzar”.

En cuanto a la posibilidad de diálogo con Rodolfo Martínez Llano, aseguró que “nosotros estamos hablando con Víctor Cemborain, nosotros no cerramos ninguna puerta, nunca, pero ahora estamos hablando con Víctor”.

La Justicia, además, observaría las denominaciones de las alianza Podemos y Juntos Podemos.

La primera está integrada por Cambio Popular, de Nito Artaza, y Libres del Sur.

La otra la conforman las fuerzas Crecer Con Todos; Es Posible y Nuestra Causa.

Alguno de los frentes deberá cambiar de denominación. La decisión se conocerá en las próximas horas.