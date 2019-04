Despiden al joven asesinado a balazos en el barrio San Marcelo y buscan a los autores

En medio de un clima de profundo dolor, despidieron ayer a Lucas “Ruly” Sánchez (21), asesinado a balazos en el barrio San Marcelo en un confuso hecho, y cuyos autores aún permanecen prófugos.

Lo investigadores aseguran haber dado un paso importante al secuestrar una Honda modelo Tornado, color rojo, que guardaría directa relación con el crimen, ya que en la misma se habrían movilizado los asesinos.

También procedieron a la aprehensión de dos individuos que prestaron declaración ante la Justicia, tras lo cual recuperaron su libertad. El relato aportado por los mismos habría sido muy valioso para la causa.

En tal sentido, personal de la Dirección de Investigación Criminal se encuentra abocado a tratar de dar con los autores del impactante homicidio, cuyo motivo sería un ajuste de cuentas, de acuerdo a las sospechas de los pesquisas.

El fallecido, conocido por el alias “Ruly”, era hincha de Mandiyú y ayer un numeroso grupo de simpatizantes de este club llegó hasta una sala velatoria ubicada por Independencia al 4000, donde despidieron sus restos.

De acuerdo con lo informado, el lunes cerca de las 22, el joven estaba con un amigo de apellido Giménez, de 28 años, cerca de la esquina de la avenida Montecarlo y calle Ombú.

De pronto llegaron otros dos sujetos en una Honda Tornado, se produjo una discusión y sobrevinieron disparos de arma de fuego. “Ruly” quedó malherido y falleció poco más tarde cuando estaba internado en la terapia intensiva del Hospital Escuela.

Hasta el cierre de esta edición los investigadores trabajaban para tratar de localizar a los autores del hecho, quienes ya estarían identificados, y a la vez que intentan hallar el arma usada para el homicidio.

Otro dato que revelaron los pesquisas fue el hallazgo de cocaína entre las pertenencias del fallecido.

Hinchada

Desde las primeras horas de ayer comenzó a verse la masiva presencia de varios sectores de la hinchada de Mandiyú en la mencionada sala velatoria.

Uno de los hinchas habló con FM Radio Dos y opinó: “El era bueno, no se metía con nadie, no tenía envidia. Es muy difícil este momento para la familia y los amigos. Todos los hinchas de Mandiyú estamos presentes”. Y agregó que “hoy todos somos Ruly. El era buena persona, no te dejaba tirado, te ayudaba en lo que podía”.

Sobre los rumores de robo a la casa de Lucas, dijo que “después de lo que le pasó, cuando su familia estaba en el hospital, dijeron que ingresaron a su casa y le revolvieron todo”.

Otro amigo destacó: “Tenemos un dolor enorme por la pérdida de un gran amigo, él era muy querido, muy humilde, la barra de Mandiyú siempre lo va a llevar en el corazón” y agregó que “Mandiyú es una familia, no una barra”.

“Va a ser una ausencia enorme y siempre se lo va a sentir, él llevaba el bombo murguero”, recordó.

Por último, el amigo de “Ruly” contó que “en el barrio hicimos una colecta de plata y le dimos a su mamá”.