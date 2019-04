ECO sin Cambiemos

La alianza gobernante, ECO+Cambiemos, decidió presentarse a las elecciones legislativas sin la denominación “Cambiemos”, pese a que ganaron las elecciones en 2017 con esa leyenda.

El gobernador Gustavo Valdés explicó en declaraciones a Radio Sudamericana: “Es por una cuestión de que hay partidos que no venían de esa vertiente y necesitábamos volver a nuestra marca, que es Encuentro por Corrientes”.

“Está bueno que pensemos en Corrientes”, agregó y resaltó: “La gente distingue la cuestión provincial de la municipal y la nacional”.

“Se está retomando la agenda de la correntinidad, focalizando en un proyecto que suma a muchos, incluso a justicialistas, que se suman a la propuesta”.

Destacó que el frente viene “trabajando mucho y por ahí sirve espiar con las encuestas, pero queremos ser cautelosos en los resultados porque a veces parece como que la opinión de la gente no importa y se hacen entreveros entre los partidos”.

Insistió en que “fue un gran cierre de alianzas”. Expresó su agradecimiento “a todos los partidos que confiaron, porque no hablamos de candidaturas sino de ir sumando partidos comprometidos con la causa de los correntinos, para modernizar, desarrollarnos”.