En Santa Lucía estrenaron refacción de un CDI y en Esquina piso de parquet de un club

El Gobierno provincial inauguró ayer en Santa Lucía las refacciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Abuela Josefina” y luego en Esquina, el piso de parquet de la Sociedad Sportiva Esquinense. En cuanto a las instalaciones para la contención infantil, concurren alrededor de 50 niños entre 45 días y cuatro años. El edificio fue refaccionado integralmente y además la Provincia entregó equipamiento.

En la oportunidad, el primer mandatario remarcó que “estamos aportando infraestructura y servicios a aquellas familias que tienen sus hijos muy chicos, quienes desde temprana edad reciben un estímulo que los va preparando para entrar al Jardín de Infantes y que en definitiva es la puerta a la educación pública”.

Además resaltó que “inaugurar un CDI tiene que ver con un complemento en un modelo de país, con una cadena educativa que está planeada como educación pública, y poder comenzar a contener así a los niños”. Fue así que recordó que durante sus funciones como diputado nacional “nos tocaba votar a nosotros la obligatoriedad de los jardines de 3 años y lo hicimos”. A la vez que advirtió: “Sabemos que en la Argentina todavía nos queda una materia pendiente, que es resolver la cuestión de la obligatoriedad de los jardines de 4”.

Reconocimiento

Por otra parte y en relación a la lucha por la igualdad, particularmente a las posibilidades laborales de la mujer, dijo que “muchas madres que tienen oportunidad de poder trabajar no lo pueden hacer, porque no tienen los recursos para dejar a sus chicos con alguien que los cuide”, lo que genera “a quedar relegadas a no poder trabajar, a no poder formarse, teniendo una situación de desigualdad con el hombre”. Por eso, este tipo de instituciones “es una posibilidad y tenemos que darnos cuenta de que no es un jardín de infantes más, sino que es un Centro donde estamos invirtiendo y trabajando para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, y que estos chicos puedan estar encomendados en manos verdaderamente expertas”, manifestó Valdés.

Valoró además el trabajo de las maestras y todo el personal del CDI “que tienen que atender casi a 50 chicos desde los 45 días, lo cual no se justifica con un sueldo, sino con mucho amor”. Y cerró asegurando que “esta es la forma que tenemos que concebir una sociedad, donde todos nos podamos ayudar, con solidaridad y compromiso”.

Las obras ejecutadas consistieron en refacción y ampliación en la cubierta; cambio total de cielorraso, construcción de salas, dos núcleos sanitarios, cocina con despensa, cerramiento perimetral, entre otra mejoras.

También se entregó amoblamiento, sistema de seguridad, electrodomésticos y materiales didácticos.

En Santa Lucía, los funcionarios provinciales fueron recibidos por el viceintendente, Alberto Toledo y en Esquina por el Jefe comunal, Hugo Benítez.