Carreras se impuso sobre el peronista Soria en Río Negro

Pichetto: “Después de estas elecciones empiezo a trabajar”

El senador nacional justicialista Miguel Ángel Pichetto, manifestó ayer que después de las elecciones comenzará “a trabajar en Río Negro con Alternativa Federal”, luego de emitir su voto en la escuela N° 39 de la localidad de Sierra Grande.

“Estoy trabajando en una propuesta nacional importante, creo que la Argentina necesita una opción entre las dos posturas del kirchnerismo duro y el gobierno nacional que viene con la pérdida de empleo y una muy mala la gestión de (Mauricio) Macri y no creo conveniente que Argentina vuelva para atrás”, sostuvo Pichetto en diálogo con la prensa.

Y agregó: “Estoy definiendo claramente mi candidatura presidencial, en Río Negro no he hecho nada para no interferir ni generar nada que pueda afectar el proceso electoral”. Tengo vínculo institucional y me preocupa lo que pasa en Río Negro, donde sólo tenemos agravios como que yo soy Macri, esas son tonterías”, advirtió.