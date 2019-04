San Martín cortó la racha negativa

Transcurridas cinco fechas, casi el 30%, de la primera etapa del torneo Regional NEA, Curne y Taragüy marcan el rumbo en la competencia. Los dos equipos, finalistas en las pasadas tres ediciones, ya lograron sacar una clara ventaja sobre el resto de los participantes.

El pasado fin de semana, disputada la quinta jornada, Curne quedó como único puntero dado que en su victoria frente a San Patricio (61 a 22), logró sumar un punto bonus, cosa que no pudo concretar Taragüy en su triunfo contra Regatas Resistencia (38 a 28).

Los dos equipos, que se enfrentarán en la séptima fecha, en Resistencia, están invictos y también son los más efectivos a la hora de atacar. Curne acumula 204 puntos anotados, mientras que Taragüy llegó a los 175.

Un poco más atrás aparecen Regatas Resistencia y San Patricio, mientras que Aranduroga, que logró su primera victoria el último sábado, junto con Sixty, Capri y Aguará aparecen en el tercer pelotón. El equipo formoseño, en la edición del año 2018, se metió en los cuartos de final aunque por el momento no pudo repetir esa campaña y marcha en la última ubicación.

La primera etapa del Regional de primera A se juega por el sistema de todos contra todos a dos ruedas. Los dos primeros avanzarán directamente a las semifinales y lo ubicados del tercero al sexto lugar disputarán los cuartos de final.

Los cruces eliminatorios serán a un solo juego hasta determinar los dos finalistas.

El presente campeonato Regional NEA otorga dos plazas al Torneo del Interior B que dará inicio el sábado 3 de agosto. El resto de los equipos que no clasifiquen a la competencia nacional deberán jugar la Promoción con los dos primeros del Regional Ascenso (B).