Un auto cayó al Riachuelo y se ahogó un niño de ocho años

Un auto en el que viajaba un hombre de 48 años y su hijo de 8 cayó al Riachuelo durante la madrugada de ayer. El adulto logró recomponerse y salir a la superficie por sus propios medios, pero lamentablemente el pequeño perdió la vida en las profundidades

Unas ocho horas después de sucedido el accidente, especialistas de Prefectura Naval y de la Policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires hallaron un cuerpo, que fue rescatado del agua y trasladado en una bolsa cerrada a una ambulancia del Same.

El titular de esa entidad, Alberto Crescenti, confirmaría unos minutos después que se trataba del cadáver del pequeño: “Lamentablemente se constató el fallecimiento de este menor por el equipo del Same. Yo dije que hasta no saber, no encontrar el auto y el cuerpo no había que decir nada. Ahora está constatado su fallecimiento. Fue algo lamentable”, dijo.

Se teme que consumió una importante cantidad de alcohol antes de manejar su auto. El hombre es custodiado por personal policial durante su internación y luego se definirá si quedará detenido.