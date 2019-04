Con vestuario e instrumentos originales de The Beatles, llega a Corrientes The Beats

The Beats, la banda que representa fielmente a The Beatles, llega a Corrientes con un espectáculo imperdible, donde George, Paul, Ringo y John cobrarán vida a través de su música, instrumentos y vestuario. El show será el 13 de abril a las 22 en el complejo Hangar.

The Beats trae a Corrientes la magia intacta de los cuatro de Liverpool con la innovación constante que la caracteriza. Con una puesta en escena con sorpresas, golpes de efecto y momentos especiales que la audiencia podrá apreciar a lo largo del desarrollo del show, sonarán los clásicos de la mítica banda.

La obra teatral musical que se presentará en el escenario de Hangar está dividida en nueve bloques cronológicos. Durante el espectáculo, se mostrará la música e historia de la apasionante carrera de The Beatles. Para separar las épocas, se proyectarán videos dinámicos que, a modo explicativo, recorrerán la vida del histórico grupo inglés.

Con el vestuario completo que los músicos ingleses usaron entre 1962 y 1970, The Beats desembarcará en Corrientes. Además, cambiarán de instrumentos según la época que se evoque. Así, Hangar se vestirá de gala nuevamente para acondicionar la sala en la que pasarán importantes obras a durante 2019.

De la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez, llega este espectáculo de primer nivel. Las entradas tienen un costo de platea A $650, platea B $550 y platea C a $450. Los valores no incluyen el cargo de servicio. Se pueden adquirir en Hangar de lunes a viernes de 9 a 13 y de 18 a 21 y a través de www.fullticket.com.