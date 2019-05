Boca Juniors y Rosario Central, mano a mano por un nuevo título argentino

Boca Juniors y Rosario Central se enfrentarán hoy en Mendoza para definir al campeón de la Supercopa Argentina en un partido que promete un marco imponente y donde el “xeneizes” buscará el primer título en el ciclo del entrenador Gustavo Alfaro.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio “Malvinas Argentinas”, de Mendoza, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal de cable TyC Sports.

Boca, campeón de la Superliga de la temporada 2017/2018, buscará con Alfaro un trofeo que nunca pudo alcanzar desde que fue creado en 2012. Los “xeneizes” perdieron las finales de ese año con Arsenal de Sarandí; en 2015 frente a San Lorenzo y en 2017 con River.

Central, por su parte, ganador de la Copa Argentina 2018, es consciente de que no asumirá la final en su mejor momento, pero confía en el talismán que representa su DT Diego Cocca, quien nunca perdió un partido ante Boca, ya que lo enfrentó seis veces con cinco triunfos y un empate, repartidos en sus pasos como entrenador por Godoy Cruz, Gimnasia (LP) y Racing Club.

El equipo rosarino no atraviesa un buen momento, de hecho entre Superliga, Copa Libertadores, Copa Argentina y Copa de la Superliga apenas ganó dos partidos sobre 19 jugados, eso sumado a que comenzará la próxima temporada comprometido con el promedio para el descenso.

De todas maneras, se trata de una final a partido único y eso, sumado a lo imprevisible que es el fútbol argentino, equiparan las fuerzas más allá del momento de uno y de otro.

En Boca, Carlos Tevez quedó afuera del equipo titular y su lugar fue ocupado por el juvenil Agustín Almendra.Tévez venía recuperándose de una entorsis de rodilla izquierda y después de 10 días volvió a entrenar normalmente el lunes junto al resto de sus compañeros, por lo que el técnico Alfaro lo puso como titular junto a Mauro Zárate.

Sin embargo, ayer en la práctica desarrollada en Casa Amarilla antes de embarcarse el plantel rumbo a Mendoza, ese lugar de Tévez pasó a ser de Almendra. Por su parte el volante Nahitan Nández, que padeció un traumatismo en el pie derecho frente a Godoy Cruz en un choque con Hernán Bernardello, volvió a entrenar diferenciado y está en duda.

En Central, el DT Cocca decidió apostar fuerte y excluyó de la formación titular a dos pesos pesados como Néstor Ortigoza y Fernando Zampedri, además de haber ensayado toda la semana con dos esquemas distintos, el 4-4-2 que más lo seduce y un 5-3-2 algo más cauteloso.

En el caso de que el ex exitoso entrenador de Racing Club se incline por el 4-4-2, jugará Gonzalo Bettini de lateral derecho y Nahuel Molina se sumará al mediocampo, para acompañar al doble cinco que componen Fabián Rinaudo y Rodrigo Villagra.

Pero si Cocca opta por un esquema 5-3-2 saldrá del equipo Bettini y jugarán Molina y Facundo Almada junto a Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y el chileno Alfonso Parot en la defensa.