Ricardo Colombi apuesta por Cambiemos pero pide discutir el rol de la UCR en la gestión

En este sentido, en declaraciones difundidas hoy por la radio online FM Futuröck, el dirigente correntino puso el acento en la importancia de avanzar "en una alianza de gobierno", más allá de lo electoral, "y modificar cuestiones que tienen que ver con las políticas propiamente dichas".

"Hay que hacer más política", postuló el ex mandatario correntino, quien consideró que el candidato a presidente por Cambiemos debe ser el propio mandatario Mauricio Macri y que la gobernadora María Eugenia Vidal debe permanecer en la provincia de Buenos Aires, en procura de un nuevo mandato.

En este sentido, Ricardo Colombi opinó que someter a Mauricio Macri a competir en unas PASO siendo presidente, sería "una cuestión negativa", y afirmó que, "aunque indudablemente la situación no es la mejor, tampoco está en un estado terminal".

Por otro lado, si bien no se mostró categórico en relación a la posibilidad de que la UCR reclame el lugar de la vicepresidencia en la fórmula de Cambiemos de cara a las PASO y a las elecciones generales de octubre, sí sostuvo que se trata de "una discusión que hay que dar" y que "llevaría a fortalecer la gestión de gobierno y a darle mayor credibilidad ante la sociedad".

Aunque en la entrevista puso el acento en la necesidad de una mayor participación del radicalismo en las decisiones de Gobierno, Colombi remarcó que se trata de discusiones que se deben dar "dentro de la alianza de Cambiemos" y no puertas afuera.

"Tenemos que tener cuidado al expresarnos públicamente", postuló el ex gobernador correntino y presidente de la UCR en ese distrito, quien cuestionó al mismo tiempo "la incontinencia verbal" de algunos dirigentes, aunque sin identificarlos.

Además, remarcó que, "en la balanza", existen "más cosas positivas que negativas" al analizar la gestión de Gobierno de Cambiemos y sostuvo que "existen muchos argumentos" para sostener esta posición en el marco de la Convención Nacional que el radicalismo llevará adelante esta tarde en el predio porteño de Parque Norte, para definir la estrategia electoral.