Escuela Normal: autoridades investigarán la posible venta de drogas y piden denuncia formal

El Litoral dio a conocer ayer la denuncia, vía redes sociales, de un grupo de tutores de la Escuela Normal, quienes aseguran que dentro del establecimiento “se venden diferentes drogas”. “Son los propios estudiantes, los que afirman que, con la impunidad que se manejan dentro de la escuela, sería imposible hacerlo sin la complicidad de quienes deberían garantizar el bienestar del alumnado”, habían advertido.

A raíz de esto, la vicerrectora de la institución, María Alicia Tutuy, declaró ayer ante los medios que se está siguiendo un protocolo de actuación para investigar este supuesto delito, ya que no pueden descartar que sea falso. “Se están siguiendo los protocolos institucionales emitidos desde la Disepa (Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo) y el Ministerio de Educación. Se está investigando la situación, y no me sorprende la misma porque la sociedad está evolucionando, y cuesta permanecer y resistir a los embates culturales”, señaló a Radio Sudamericana. Además, ratificó que las denuncias fueron solamente por redes sociales, y que la escuela “es una institución abierta”.

Por otro lado, Tutuy se refirió al cierre de uno de los salones del colegio. La acusación virtual señalaba que esto había sido a causa de la descompostura de una alumna debido al consumo de las supuestas sustancias comercializadas en el lugar, pero según la directiva, el aula “se clausuró por razones preventivas, ya que debido a las lluvias cayó parte del cielorraso”. Indicó, en este sentido, que el proceso de reparación ya comenzó y esperan la inspección e inicio de obras.

Sobre el tema también se expresó la ministra de Educación, Susana Benítez, quien señaló a Sudamericana que tomó conocimiento de la noticia, y pidió “que haya una denuncia seria y legal como corresponde, y no a través de las redes sociales, para que el Ministerio pueda tomar intervención inmediata”. “No digo que sea verdadero o falso”, aclaró la funcionaria respecto al posible hecho, “pero necesitamos que sea comprobado, porque una denuncia como esta compromete a toda la comunidad educativa”.

“No es escribir algo deliberadamente, lo que tienen que hacer es tener la denuncia y buscar las pruebas como corresponde, parece poco serio escribir en la redes, si hay una denuncia, voy a tomar cartas en el asunto como corresponde”, finalizó Benítez.