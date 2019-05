Capacitación sobre oralidad en el proceso

El Círculo de Estudios Procesales “Dr. José Virgilio Acosta” de Corrientes brindará este viernes una charla con la presencia de dos magistrados especializados en el sistema oral en los procesos civiles y comerciales. Vale recordar que la actividad se enmarca en una serie de capacitaciones que realiza, habitualmente, el CEP para funcionarios, magistrados y abogados.

Los disertantes convocados son dos jueces nacionales que hace más de 10 años trabajan con el sistema oral en los procesos civiles y comerciales. Se trata del doctor Gustavo Caramelo Díaz, juez nacional Nº 1, y de la doctora Cecilia Kandus, jueza nacional Nº 24. Estos se referirán a la “Implementación de la oralidad efectiva”.

La actividad se desarrollará este viernes, a las 17, en el Salón Victoria Plaza. Habrá un cupo para 400 personas y los interesados podrán inscribirse a través del CEP, el Colegio Público de Abogados y la Librería Contexto. También, pueden consultar en www.circulodeestudiosprocesal.org.ar.

La jornada es de suma actualidad debido a que a partir del 1 de junio, será operativa la modalidad ante la habilitación del Superior Tribunal de Justicia.

En este marco, además, se elaboró un protocolo de actuación, cuya revisión está en manos de los jueces provinciales de los fueros civil, laboral, comercial, contencioso y administrativo. La oralidad se implementa en 14 provincias. No implica la reforma del Código Procesal, sino más bien es la aplicación una norma existente en el proceso.

“El Superior Tribunal de Justicia tiene la facultad de habilitar el artículo N° 360 del Código Procesal Civil, que durante la Intervención, por un acuerdo no se puso en práctica”, explicaron a El Litoral desde el ateneo organizador. La modalidad permitirá reducir los plazos procesales. Esto significa que “el juez podrá presentar una conciliación en la primera etapa, y fijar una nueva audiencia, antes de dictar sentencia”, señalaron. En algunos casos, los procesos se reducen entre un 30% y un 40%, por lo que se calcula una duración no superior al año y medio. Además, indicaron que no implica la eliminación del escrito.