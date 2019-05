El viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio en el marco del 5º Festival de Poesía del CCU “Arena que no se ve”, tendrá lugar la clínica de poesía a cargo de Osvaldo Bossi.

La clínica tendrá como punto de partida dos ejes, uno teórico, en el que se abordará la poesía y su lenguaje a partir de elementos formales que le son propios, y otro práctico, donde se trabajará sobre los textos escritos por los integrantes del taller. El abordaje teórico le permitirá a los talleristas una comprensión más plena de su trabajo, que como toda especialidad, posee características particulares.

Serán dos encuentros de cuatro horas cada uno con una pequeña pausa de diez minutos. Cada encuentro, a su vez, se dividirá en dos partes: la teórica y la práctica. Los inscriptos deberán traer sus textos (entre dos y cuatro carillas) mecanografiados y fotocopiados para un mejor trabajo sobre el material. No se necesita ningún requisito previo para inscribirse, sólo su interés por la poesía y algún texto escrito. El número de inscriptos sugiero que sea entre 5 alumnos como mínimo y 30 como máximo.

El taller será coordinado por Osvaldo Bossi, quien nació en Buenos Aires en 1960. Es poeta y narrador. Publicó los siguientes libros: “Tres” (Bajo la luna, 1997), “Fiel a una sombra” (Siesta, 2001; Viajero insomne, 2014), “El muchacho de los helados y otros poemas” (Bajo la luna, 2006), “Ruego por el tornado. Tres” (Sigamos enamoradas, 2006), “Del Coyote al Correcaminos” (Huesos de Jibia, 2007; Editorial Folía 2010), “Esto no puede seguir así” (Letras y Bibliotecas de Córdoba, 2010), “Casa de viento, antología personal” (Nudista, 2011), “Ni la noche ni el frío” (Textos intrusos, 2012), “Chicos malos y otros libros” (Editorial Conejos, 2012), “Como si yo fuera su novia” (Editorial Mágicas naranjas, 2013), “Adoro” (Bajo la luna, 2009; Modesto Rimba, 2017), “Yo soy aquel” (Editorial Nudista, 2014) y “A dónde vas con este frío” (El ojo del mármol, 2016), “Los poemas de amor que el Coyote le escribió al Correcaminos” (Mágicas naranjas, 2018), “Las estrellas celosas” (Alción, 2018).