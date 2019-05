Mayer buscará completar la obra frente al “Peque” Schwartzman

Leonardo Mayer (68º) y Diego Schwartzman (20º) suspendieron el encuentro que disputaban en busca de la tercera ronda de Roland Garros. El correntino se adelantó en el juego con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 3-3, cuando a las 21.10 de París se decidió la interrupción del partido por la escasa luz natural en la cancha 6 del complejo que recibe al segundo Grand Slam de la temporada y principal certamen sobre pistas lentas.

Luego de 2 horas y 40 minutos de acción y una obligada interrupción, la disputa se reanudará hoy en el mismo escenario y en el segundo turno, a continuación del partido que sostendrán el uruguayo Pablo Cuevas (47º) y el británico Kyle Edmund (30º).

El vencedor del cotejo entre Mayer y Schwartzman se enfrentará mañana contra el francés Nicolas Mahut (252º), invitado especial al torneo y prácticamente retirado del circuito, quien viene de conectar dos impactos en Bois de Boulogne al eliminar al italiano Marco Cecchinato y al alemán Philipp Kohlscreiber.

Durante el duelo de ayer, el “Peque” quebró el servicio de Mayer en el primer juego del partido. Una ventaja que ya no abandonaría y le permitió quedarse con el primer set (6-3).

Schwartzman parecía prolongar su dominio en el inicio de la segunda manga, ya que dispuso de buenas oportunidades para conseguir un quiebre. Pero el “Yacaré” salió airoso de la situación y después fue él quien se quedó con el saque de su oponente. Este break le bastó para llevarse el set por 6-3.

El tercer parcial tuvo sus vaivenes. Mayer logró quebrar de entrada, profundizó la ventaja con un nuevo break y se mostraba firme para concretar el set (5-1). Pero Schwartzman reaccionó con un break en el octavo game para ponerse a tiro (5-3). Entonces Mayer decidió arriesgar y con un juego de saque y red selló el 6-4 para tomar ventaja y encaminarse al triunfo.

Ya en el cuarto parcial, el juego comenzó parejo y el correntino dispuso de una chance de quiebre en el tercer game, que finalmente no aprovechó. Cuando el marcador marcaba 3-3 y antes de que Schwartzman tome el servicio, se postergó el desenlace por falta de luz cuando entraban en la etapa de definición.

La acción se reanudará hoy, no antes de las 7 hora argentina. Para Mayer será concretar el triunfo y meterse por sexta vez en tercera ronda, su tope en Roland Garros. En cuanto a Schwartzman, buscará forzar un quinto set y remontar el juego, tratando de seguir el camino del año pasado, cuando accedió a los cuartos de final del Grand Slam francés.